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Мир

Путин снова "бомбит Воронеж": россиянам озвучили неприятный прогноз

13:40 26 марта 2020 425
Путин злой
Анатолий ГАВРИШ, «ФАКТЫ»

Узнав о больших деньгах (бюджет области на несколько лет), которые Москва выделила Южной Осетии после российско-грузинской войны, жители Воронежа в шутку попросили: «Лучше разбомбите Воронеж, может, мы хоть дороги поремонтируем». Просьба нашла своеобразный отклик у российской власти: с тех пор в ответ на различные антироссийские санкции РФ принимает ответные меры, которые больнее всего бьют по россиянам. Давить бульдозерами французские сыры и турецкие помидоры, запретить иностранцам усыновлять никому не нужных больных детей из детдомов, чтобы те умирали в России, безуспешно пытаться заблокировать некоторые сайты и интернет-сервисы, оставив при этом без интернета полстраны — всё это называют «бомбить Воронеж».

На днях Путин опять приказал «разбомбить» этот миллионный город неподалеку от границы с Украиной. С ведома и по инициативе российского диктатора была развязана война против Саудовской Аравии и других стран — членов ОПЕК. Отказавшись от предложения ОПЕК ограничить добычу нефти, Россия не только не получила дополнительного заработка, но и вынуждена теперь продавать больше нефти, получая за нее гораздо меньше денег, чем раньше.

— Одна из причин путинской атаки на ОПЕК — это давняя идея фикс Путина и олигофренов вокруг него, типа Сечина, насолить Америке и в том числе обанкротить американские компании, которые занимаются сланцевой нефтью. Как они считают, при снижении цен на нефть до, условно, 50 долларов или даже до 40 те компании просто взорвутся и «американка не будет гадить», потому что у Америки будут свои проблемы, в том числе в ее нефтяной индустрии, — рассказал «ФАКТАМ» известный финансист Слава Рабинович.

33 года назад арабы подтолкнули СССР к развалу, предложив миру много дешевой нефти. Сейчас, спровоцированные Путиным, арабы опять обрушили цены и увеличили добычу. Почему идея Путина оказалась невыполнимой, а ее реализация не столько навредила Америке, сколько ударила по России, читайте в большом интервью Славы Рабиновича «ФАКТАМ».

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