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Мир

Страшнее коронавируса: Путина назвали "черным лебедем" для мировой экономики

14:40 26 марта 2020 288
Путин радостный
Анатолий ГАВРИШ, «ФАКТЫ»

Наступление в 2020 году очередного мирового кризиса прогнозировалось уже давно. И вызвала его не пандемия коронавируса, а экономические законы. Однако глубина и тяжесть его зависит от различных факторов. Одним из которых стал новый вирус, а другим — президент России Владимир Путин. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал известный финансист и блогер Слава Рабинович.

— Экономические кризисы наступают не только сами по себе из-за цикличности капиталистической экономики. Они еще и могут наступать быстрее или их тяжесть может быть более выраженной из-за каких-либо дополнительных факторов, которых никто не ожидал, так называемых «черных лебедей». Буквально за последние пару месяцев мы видим ярко выраженных двух «черных лебедей», — рассказал Слава Рабинович.

«Мастерская мира» Китай сумел накопить хорошую «жировую прослойку» и, используя «социалистические пережитки» в виде планово-командной экономики, смог почти безболезненно пережить предыдущий кризис. Но в этот раз его положение усугубилось остановкой производства на большой территории. Сможет ли вторая экономика мира справиться в этот раз и насколько больно ударит ее падение по крупнейшим корпорациям, разместившим свое, ныне остановленное, производство в Китае, — аналитики пока могут только предполагать.

А пока Китай и остальные страны пытаются справиться с пандемией, масла в огонь мирового кризиса решила подлить Россия. О том, как гадкий утенок Путин сыграл роль черного, но совсем не прекрасного лебедя, читайте в большом интервью Славы Рабиновича «ФАКТАМ».

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