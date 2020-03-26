27.87 / 28.47 29.96 / 30.86
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Собирал данные об украинских военных: в Днепре разоблачили агента российских спецслужб (фото)

14:12 26 марта 2020 87
шпион
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Днепре СБУ разоблачила агента российских спецслужб. Житель города, бывший работник МВД решил подзаработать и взялся выполнять задания ФСБ РФ. На работодателей мужчина вышел во время последней поездки в РФ.

мужчина

Россиян интересовала численность украинских военных в Днепропетровской области. Агенту было поручено выяснить численность бойцов в каждой из воинских частей, адреса дислокации, сведения о вооружении. Также кураторов интересовали участники операции Объединенных сил, сейчас работающие в правоохранительных органах Днепра и области.

Взамен за работу россияне пообещали мужчине помочь с переселением в РФ.

После того, как агента разоблачили, в квартире был проведен обыск, найдены важные доказательства для следствия. Мужчину будут судить за государственную измену (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса). Наказание по этой статье строгое, вплоть до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в этом месяце СБУ вскрыла деятельность в Украине агентурной сети российских спецслужб. Примечательно, что руководил сетью агентов бывший военнослужащий ВСУ.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лев Лещенко

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

ДТП на Одесской трассе

Смертельное ДТП под Киевом: фура протаранила два автобуса, погибли люди

Путин злой

Путин снова "бомбит Воронеж": россиянам озвучили неприятный прогноз

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер