Происшествия

Собирал данные об украинских военных: в Днепре разоблачили агента российских спецслужб (фото)

В Днепре СБУ разоблачила агента российских спецслужб. Житель города, бывший работник МВД решил подзаработать и взялся выполнять задания ФСБ РФ. На работодателей мужчина вышел во время последней поездки в РФ.

Россиян интересовала численность украинских военных в Днепропетровской области. Агенту было поручено выяснить численность бойцов в каждой из воинских частей, адреса дислокации, сведения о вооружении. Также кураторов интересовали участники операции Объединенных сил, сейчас работающие в правоохранительных органах Днепра и области.

Взамен за работу россияне пообещали мужчине помочь с переселением в РФ.

После того, как агента разоблачили, в квартире был проведен обыск, найдены важные доказательства для следствия. Мужчину будут судить за государственную измену (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса). Наказание по этой статье строгое, вплоть до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в этом месяце СБУ вскрыла деятельность в Украине агентурной сети российских спецслужб. Примечательно, что руководил сетью агентов бывший военнослужащий ВСУ.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter