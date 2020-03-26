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Собирал данные об украинских военных: в Днепре разоблачили агента российских спецслужб (фото)
В Днепре СБУ разоблачила агента российских спецслужб. Житель города, бывший работник МВД решил подзаработать и взялся выполнять задания ФСБ РФ. На работодателей мужчина вышел во время последней поездки в РФ.
Россиян интересовала численность украинских военных в Днепропетровской области. Агенту было поручено выяснить численность бойцов в каждой из воинских частей, адреса дислокации, сведения о вооружении. Также кураторов интересовали участники операции Объединенных сил, сейчас работающие в правоохранительных органах Днепра и области.
Взамен за работу россияне пообещали мужчине помочь с переселением в РФ.
После того, как агента разоблачили, в квартире был проведен обыск, найдены важные доказательства для следствия. Мужчину будут судить за государственную измену (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса). Наказание по этой статье строгое, вплоть до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в этом месяце СБУ вскрыла деятельность в Украине агентурной сети российских спецслужб. Примечательно, что руководил сетью агентов бывший военнослужащий ВСУ.
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