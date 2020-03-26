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Кому улыбнется удача: гороскоп на 27 марта для всех знаков зодиака
В пятницу, 27 марта, удача улыбнется творческим людям.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 27 марта для всех знаков зодиака.
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Овен
Ваша основная задача заключается в том, чтобы вы не вышли из себя.
Телец
День очень благоприятен для работы, которая связана с оказанием помощи людям.
Близнецы
Совет звезд: если трудно принять решение, лучше подождите.
Рак
Раки, это очень непростой для вас день. Возможны крупные финансовые потери и неприятности.
Лев
Львам пора вспомнить, что в жизни существует не только работа. Отдохните, посвятите время близким людям.
Дева
У кого-то из Дев может рухнуть привычный мир, но друзья помогут справиться.
Весы
Весы, не рискуйте крупными суммами и сократите свои траты до разумного минимума.
Скорпион
Наберитесь терпения, в эту пятницу все забросают вас советами, которые будут раздражать.
Стрелец
В отношениях с любимым человеком порадуют гармония и взаимопонимание.
Козерог
Вас порадует общение с близкими, с ними вы забудете обо всех своих трудностях.
Водолей
Существует опасность в разногласиях с близкими. Во второй половине дня возможны недомогания.
Рыбы
Держите свои мысли и чувства сегодня при себе, иначе пожалеете.
Хорошего вам дня!
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.