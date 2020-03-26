Стиль жизни

Кому улыбнется удача: гороскоп на 27 марта для всех знаков зодиака

В пятницу, 27 марта, удача улыбнется творческим людям.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 27 марта для всех знаков зодиака.

Овен

Ваша основная задача заключается в том, чтобы вы не вышли из себя.

Телец

День очень благоприятен для работы, которая связана с оказанием помощи людям.

Близнецы

Совет звезд: если трудно принять решение, лучше подождите.

Рак

Раки, это очень непростой для вас день. Возможны крупные финансовые потери и неприятности.

Лев

Львам пора вспомнить, что в жизни существует не только работа. Отдохните, посвятите время близким людям.

Дева

У кого-то из Дев может рухнуть привычный мир, но друзья помогут справиться.

Весы

Весы, не рискуйте крупными суммами и сократите свои траты до разумного минимума.

Скорпион

Наберитесь терпения, в эту пятницу все забросают вас советами, которые будут раздражать.

Стрелец

В отношениях с любимым человеком порадуют гармония и взаимопонимание.

Козерог

Вас порадует общение с близкими, с ними вы забудете обо всех своих трудностях.

Водолей

Существует опасность в разногласиях с близкими. Во второй половине дня возможны недомогания.

Рыбы

Держите свои мысли и чувства сегодня при себе, иначе пожалеете.

Хорошего вам дня!

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