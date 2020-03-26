Украина

В Минобразования рассказали об окончании учебного года и судьбе ВНО в 2020 году

Учебный год в украинских школах для всех классов кроме выпускного одиннадцатого может быть продлен до 1 июля. Об этом сообщила на брифинге и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

По словам руководителя Минобразования, сейчас рассматривается несколько сценариев для учебного года. Окончательно решение будет принято, когда станут понятны сроки окончания всеукраинского карантина и дата возвращения школьников за парты. Пока что предполагается, что карантин продлится до 24 апреля.

«По одному из сценариев учебный год заканчивается 1 июля. Если будет возможность продолжить обучение в школах, то в мае или июне мы вернемся за парты. Обобщим материал, изложенный ученикам дистанционно, подведем итоги», — рассказала Мандзий.

Описанный сценарий не касается учеников 11-го класса. Для выпускников школ рассматриваются два варианта. Первый предполагает пробное внешнее независимое оценивание в мае и основное ВНО после 20 июня. Также рассматривается вариант, когда и пробное, и основное тестирование будут сдвинуты на июнь.

По словам и.о. министра, учитывая продление карантина по Украине, пробные сессии ВНО 4 и 11 апреля не состоятся. Государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов будет отменена.

Напомним, ранее правительство решило продлить карантин в Украине еще на 30 дней, учитывая ситуацию с активным распространением коронавируса в Украине.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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