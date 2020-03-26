- 18:45 Дело Кожары: прокуроры рассказали, как экс-министр убивал Старицкого
- 18:41 Умер знаменитый тренер, сделавший Францию чемпионом Европы
- 18:22 На военном полигоне под Николаевом на снаряде подорвался пастух
- 18:21 Подтверждено официально: Меган Маркл выступит в роли рассказчицы в диснеевском фильме о слонах
- 18:08 Киевсовет уходит в интернет: депутаты решили, как будут работать на карантине
- 18:02 На Ивано-Франковщине коронавирусом заразились полицейский и священник
- 17:58 100 тысяч упаковок противовирусного препарата дополнительно выпустит "Дарница"
- 17:57 MARUV обвинила украинских дипломатов в том, что не может выехать из России
- 17:29 Жена Кожары призналась в неумышленном преступлении, — СМИ
- 16:47 Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом
- 16:37 Закарпатье закрывается на карантин: горные перевалы перекроют блокпостами
- 16:30 Вместо тусовок — посиделки в узком кругу: известный писатель рассказал, как изменится жизнь после пандемии коронавируса
На военном полигоне под Николаевом на снаряде подорвался пастух
Взрыв, от которого пострадал человек, произошел днем 25 марта. Как стало известно «ФАКТАМ», по предварительной информации, 28-летний житель села Даниловка Николаевского района пас коров на территории военного полигона Широкий Лан и нашел там неуправляемый реактивный снаряд (НУРС), который взорвался у него в руках
Военные никак не комментируют происшествие. Расследованием занимается полиция. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, по факту случившегося открыто уголовное производство по статье 121 Уголовного кодекса Украины («Тяжкое телесное повреждение»). Выясняются все детали происшествия.
По информации издания «Новости-N», пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу скорой медицинской помощи Николаева, где его экстренно прооперировали. У мужчины диагностировали множественные осколочно-взрывные ранения обеих рук, ног и туловища. Кисть одной руки хирургам пришлось ампутировать.
Состояние пострадавшего расценивается как крайне тяжелое.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Запорожской области недавно рядом со школой нашли боеприпасы времен Второй мировой войны, все взрывоопасные. С территории учебного заведения вывезли 96 гранат, запалы к ним и патроны. А в Киеве в Подольском районе нашли гранату прямо на детской площадке.
«ФАКТЫ» писали также о трагедии в Харькове, где в квартире дома в результате взрыва гранаты РГД-5 погиб мужчина.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.