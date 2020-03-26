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Происшествия

На военном полигоне под Николаевом на снаряде подорвался пастух

18:22 26 марта 2020 109
военный полигон Широкий Лан
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Взрыв, от которого пострадал человек, произошел днем 25 марта. Как стало известно «ФАКТАМ», по предварительной информации, 28-летний житель села Даниловка Николаевского района пас коров на территории военного полигона Широкий Лан и нашел там неуправляемый реактивный снаряд (НУРС), который взорвался у него в руках

Военные никак не комментируют происшествие. Расследованием занимается полиция. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, по факту случившегося открыто уголовное производство по статье 121 Уголовного кодекса Украины («Тяжкое телесное повреждение»). Выясняются все детали происшествия.

По информации издания «Новости-N», пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу скорой медицинской помощи Николаева, где его экстренно прооперировали. У мужчины диагностировали множественные осколочно-взрывные ранения обеих рук, ног и туловища. Кисть одной руки хирургам пришлось ампутировать.

Состояние пострадавшего расценивается как крайне тяжелое.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Запорожской области недавно рядом со школой нашли боеприпасы времен Второй мировой войны, все взрывоопасные. С территории учебного заведения вывезли 96 гранат, запалы к ним и патроны. А в Киеве в Подольском районе нашли гранату прямо на детской площадке.

«ФАКТЫ» писали также о трагедии в Харькове, где в квартире дома в результате взрыва гранаты РГД-5 погиб мужчина.

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