СМИ назвали Стадного "агентом" команды Квита в Министерстве образования и науки

Украина

Бывший министр образования в правительстве Арсения Яценюка Сергей Квит теряет влияние на Министерство образования и науки в связи с недавними кадровыми ротациями в ведомстве. Об этом говорится в программе «Хронология недели» с Владиславом Пиховшеком в эфире телеканала NewsOne, сообщает ИА «Українські новини».

В программе напомнили о назначении 25 марта Любомиры Мандзий временно исполняющей обязанности министра образования и науки. С прошлого года Мандзий работала заместителем бывшего министра образования и науки Анны Новосад. 10 марта Новосад на посту сменил Юрий Полюхович, которого также связывают с Квитом.

В тоже время, по информации журналистов NewsOne, Сергей Квит, который до работы министром в правительстве Арсения Яценюка руководил Киево-Могилянской академией, после отставки продолжал влиять на Минобразования во времена пребывания Лилии Гриневич и особенно Анны Новосад, которая раньше была советником министра Квита.

«Главной боевой единицей Квита была и остается его заместитель в МОН, нынешний депутат от „Голоса“ Инна Совсун: преподаватель „Могилянки“, член соросовской „Опоры“, руководитель CEDOS и вице-президент Киевской школы экономики. Именно она аккумулировала все грантовые транши и привела к Квиту юную Анну Новосад, стипендиатку Сороса на управление по международным делам. А также Егора Стадного, который ныне занимает пост замминистра образования», — отметили журналисты.

Журналисты напомнили, что при формировании правительства Алексея Гончарука на пост министра образования претендовали одновременно Егор Стадный и Анна Новосад. В результате министром была назначена Новосад, а заместителем — Стадный, который якобы подконтролен Квиту.

«Стадный — последний агент Квита в МОН и его позиции шаткие. Самая большая неприятность для Квита и Совсун — поражение в борьбе за контроль над Киево-Могилянской академией. Президентом „могилянки“ переизбран Андрей Мелешевич, с которым Квит разругался вскоре после того, как, став министром, сделал его своим преемником. До этого они были партнерами по освоению грантов», — говорится в сюжете.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter