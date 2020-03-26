Заказчик убийства Шеремета и Гонгадзе — один человек: Шокин сделал сенсационное заявление

Украина

Заказчиком убийства журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета был один человек, и это гражданин Украины. Такое мнение в интервью изданию «ГОРДОН» высказал бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин.

«На 99% я предполагаю, что это именно тот человек, по моему мнению, который замешан как в деле убийства Шеремета, так и в деле убийства Гонгадзе», — ответил Шокин на вопрос о том, кто является заказчиком убийства Гонгадзе.

Он также подчеркнул, что не считает заказчиком убийства бывшего президента Украины Леонида Кучму.

«Это был не Кучма. Но кто конкретно? У меня есть свои предположения, как и по делу Шеремета. Свои личные. Но, учитывая, что идет следствие, не хочу как-то влиять на это следствие своими словами, как-то его перенаправлять…» — сказал Шокин.

Напомним, Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. В полиции заявили, что к убийству журналиста причастны пять человек: музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко, военная медсестра Яна Дугарь.

Журналист Георгий Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года в Киеве. Его тело было обнаружено в ноябре под Киевом, а остатки черепа нашли в 2009 году.

В 2008 году суд признал виновными в убийстве Гонгадзе троих экс-сотрудников МВД, а в 2013 году за убийство журналиста к пожизненному лишению свободы был приговорен экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексей Пукач.

Отметим также, что в июле 2019 года бывшего генерального прокурора Виктора Шокина допрашивали в полиции допросили по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Тогда он тоже заявлял, что заказчиком убийства является украинский чиновник, до сих пор находящийся у власти, и дело Шеремета связано с делом Гонгадзе.

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