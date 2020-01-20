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"Неубедительно": генерал раскритиковал версию силовиков об убийстве Шеремета
Версия правоохранителей о том, что журналиста Павла Шеремета убили для дестабилизации ситуации в Украине, звучит неубедительно.
Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил генерал-майор ВСУ, замсекретаря СНБО Сергей Кривонос, знающий лично одного из фигурантов дела — военнослужащего ССО музыканта Андрея Антоненко, которого суд отказался выпускать из-под стражи.
«Андрей — очень хороший парень, он очень патриотично настроен, мотивированный-то сделать в этой стране и помочь ВСУ. Что касается его профессиональной подготовки как спецназовца, он хорошо стрелял. Но делать из него некоего „монстра“ я бы не стал», — сказал генерал и добавил, что не стоит обвинять человека, вина которого не доказана.
«И бросать тень на все Силы спецопераций, поэтому то, что человек из ССО в чем подозревается — это то, что напрягает и настораживает. И не только моих спецназовцев, но и других людей», — отметил он и добавил, что версия правоохранителей о том, что мотивом убийства журналистов стало желание дестабилизировать ситуацию в стране звучит неубедительно.
«Пока я не могу сложить все пазлы, я не услышал никакого ответа по мотиву убийства Шеремета этими людьми», — подчеркнул Сергей Кривонос.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокаты Антоненко обнародовали доказательства, которые, по мнению защиты, указывают, что музыкант не имеет отношения к делу об убийстве Павла Шеремета — он и мужчина, который попал на камеры видеонаблюдения, являются не одним и тем же человеком.
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