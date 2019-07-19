Украина

Бывшего генерального прокурора Виктора Шокина в Нацполиции допросили по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в Facebook написала главный редактор проекта «Слідство.Інфо» Анна Бабинец.

Она напомнила, что две недели назад Шокин рассказал изданию «Страна.ua», что заказчиком убийства является украинский чиновник, до сих пор находящийся у власти, и дело Шеремета связано с делом Гонгадзе.

«Надеюсь, бывший генпрокурор отвечает за свои слова и понимает, что играть с убийствами журналистов ради отбеливания собственного имиджа не стоит. Сейчас следователи проверяют сказанное Шокиным во время допроса», — напомнила журналистка.

Информацию о допросе Шокина подтвердил на брифинге в Киеве директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

По его словам, бывший генпрокурор Виктор Шокин был допрошен следователями Нацполиции в деле Шеремета «относительно сведений, изложенных им в одном из последних своих публичных интервью».

«Сведения, которые получило следствие от господина Шокина, будут проверяться в ходе дальнейших следственных действий при расследовании этого уголовного производства», — сказал Шевченко.

Он также добавил, что подозреваемые по делу об убийстве известного журналиста Павла Шеремета еще не установлены и просил журналистов «не подходить к раскрытию такого сложного, особо тяжкого преступления, как к какой-то календарной дате».

«Единственным отчетом работы следственной группы может быть сообщение о задержании лица, которому может быть вручено подозрение, второе — вручение подозрения лицу, которое пока что не задержано. Ни первого, ни второго ныне в этом производстве нет. Поймите следователей: это тяжкое преступление, его тяжело расследовать. Не требуйте отношения к этой сложнейшей работе как к какому-то календарному событию, посвященному какой-то дате», — добавил Шевченко.

Напомним, известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля, за рулем которого он находился. Заказчики и исполнители преступления до сих пор не задержаны. К расследованию дела Шеремета привлекали зарубежных экспертов.

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