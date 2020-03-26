Шоу-бизнес

В США от коронавируса умер популярный актер, звезда сериала "Ты" и "Крокодила Данди" (фото)

Во вторник, 25 марта, в Нью-Йорке на 70-м году жизни скончался известный американский актер Марк Блум. Причина смерти — осложнения после заражения коронавирусом. Подробности пока не сообщаются. Блум за свою карьеру снялся почти в 80 фильмах и сериалах. Кроме того, он 40 лет играл в театре на Бродвее.

Марк Блум родился 14 мая 1950 года в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси. В театре начал играть еще в 70-х. А в кино его стали приглашать в 80-х годах. Наиболее популярными фильмами с его участием были комедии «Отчаянно ищу Сьюзен», где его партнершами являлись Мадонна и Розанна Аркетт, «Данди по прозвищу Крокодил» с Полом Хоганом, «Свидание вслепую» с Брюсом Уиллисом и Ким Бэсинджер. Также в тот период он сыграл в триллере «Президио» с Шоном Коннери и Мег Райан.

Марк Блум и Розанна Аркетт в комедии "Отчаянно ищу Сьюзен"

Блум много снимался на телевидении. В числе последних следует отметить его роли в популярных сериалах «Моцарт в джунглях», «Черный список», «Ты», «Наследники».

В комедии "Крокодил по прозвищу Данди" Блум сыграл жениха главной героини

Марк был женат на актрисе Джанет Зариш. Детей у них не было.

Марк Блум в популярном сериале "Ты" компании Netflix

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти популярного голливудского актера Стюарта Уитмана. Звезда вестернов скончался в возрасте 92 лет.

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