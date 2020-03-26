- 21:07 Финальные эфиры «Голосу країни — 10» пройдут без зрителей
- 21:07 Зеленский поручил Шмыгалю "решить вопрос VIP-палат"
- 20:47 В семье главной пропагандистки Путина произошла трагедия
- 20:20 Курс доллара в Украине: больше 28 гривен теперь официально
- 20:16 В США от коронавируса умер популярный актер, звезда сериала "Ты" и "Крокодила Данди"
- 20:04 "Депутату должно быть стыдно говорить о страхе": Зеленский обратился к нардепам
- 20:04 Число заболевших COVID-19 в Киеве возросло до 47, среди заразившихся есть ребенок, — Кличко
- 20:04 Питание на карантине: как не набрать лишний вес и укрепить иммунную систему
- 20:00 «Меня изнасиловали в 15 лет»: шокирующие признания участницы «Від пацанки до панянки»
- 19:30 27 марта Украина закрывает границу для своих граждан, не успевших вернуться из-за рубежа
- 19:27 У Льва Лещенко начался отек легких
- 19:25 В Венгрии сгорел автобус с возвращавшимися в Украину заробитчанами
В США от коронавируса умер популярный актер, звезда сериала "Ты" и "Крокодила Данди" (фото)
Во вторник, 25 марта, в Нью-Йорке на 70-м году жизни скончался известный американский актер Марк Блум. Причина смерти — осложнения после заражения коронавирусом. Подробности пока не сообщаются. Блум за свою карьеру снялся почти в 80 фильмах и сериалах. Кроме того, он 40 лет играл в театре на Бродвее.
Марк Блум родился 14 мая 1950 года в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси. В театре начал играть еще в 70-х. А в кино его стали приглашать в 80-х годах. Наиболее популярными фильмами с его участием были комедии «Отчаянно ищу Сьюзен», где его партнершами являлись Мадонна и Розанна Аркетт, «Данди по прозвищу Крокодил» с Полом Хоганом, «Свидание вслепую» с Брюсом Уиллисом и Ким Бэсинджер. Также в тот период он сыграл в триллере «Президио» с Шоном Коннери и Мег Райан.
Блум много снимался на телевидении. В числе последних следует отметить его роли в популярных сериалах «Моцарт в джунглях», «Черный список», «Ты», «Наследники».
Марк был женат на актрисе Джанет Зариш. Детей у них не было.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти популярного голливудского актера Стюарта Уитмана. Звезда вестернов скончался в возрасте 92 лет.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!