Происшествия

ДТП на проспекте Курбаса в Киеве: лихач надолго парализовал движение в сторону центра города

На столичном проспекте Леся Курбаса, где нередко происходят ДТП различной степени тяжести, снова случилась авария: вечером в четверг движение транспорта в районе моста через железную дорогу было надолго перекрыто, притом в самом узком месте.

Корреспондент нашего издания побывал на месте инцидента, где ему удалось выяснить, что затор был вызван действиями молодого человека на Skoda Fabia, который, очевидно, очень торопился и потерял управление автомобилем.

В результате этого малолитражка врезалась в бетонный блок, затем зацепила отбойник и едва не вылетела на линию скоростного трамвая.

Все закончилось значительными повреждениями машины и травмами водителя.

Он был госпитализирован, а машина полностью «закупорила» движение в сторону центра столицы, создав немало проблем многим водителям.

Патрульные пускали транспорт в обход препятствия, а следственная группа выясняла причины ДТП.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что накануне ночью под Киевом авто с пьяным водителем влетело в отбойник и перевернулось, в результате чего пассажир получил смертельные травмы.

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