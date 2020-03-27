- 05:57 Больше пяти миллиардов: в МВФ заявили о возможности увеличить финансирование для Украины
- 05:30 51-летняя модель показала идеальную фигуру в купальнике во время карантина в горах
- 04:57 Курортный сезон отменяется: в Крыму с пневмонией госпитализированы более тысячи человек
- 04:25 ДТП на проспекте Курбаса в Киеве: лихач надолго "закупорил" движение в сторону центра города
- 03:29 Галкин, Антонов, Укупник и другие: стало известно, кто из российских звезд мог потенциально заразиться COVID-19
- 02:57 Нарушил карантин и поплатился: в Африке мужчина сбежал на рыбалку и был съеден кровожадным крокодилом
- 02:45 Месть за коронавирус: перуанцы начали истреблять летучих мышей
- 01:55 Зараженных COVID-19 в Украине может быть намного больше: академик назвал ужасающие цифры
- 01:40 Рестлер Халк Хоган отсудил 110 млн долларов компенсации за украденное у него секс-видео
- 00:55 Эвакуация завершается: из США вылетел спецрейс с украинцами на борту
- 00:33 Экс-футболист «Аякса» вышел из комы спустя почти три года
- 00:22 Путин может быть заражен коронавирусом: в Москве сделали резонансное заявление
51-летняя модель показала идеальную фигуру в купальнике во время карантина в горах
Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен, которая любит удивлять поклонников своими снимками с неожиданного ракурса, вынуждена соблюдать правила карантина из-за разразившейся в мире пандемии коронавируса.
Как и многие звезды, она решила убеждать прочь из шумных городов в горы, и находиться там в самоизоляции.
На лоне дикой природы Хелена может позволить себе не только не носить надоедливую маску на лице, но и максимально оголиться, показав поклонникам свою девичью фигуру.
Кроме того, съемки можно совместить с нехитрой рекламой собственного бренда купальников. Решено — сделано, и супермодель уже красуется в черном слитном купальнике Staerk&Christensen за 450 долларов на фоне лесного пейзажа.
На одном из кадров она стоит лицом к фотографу, демонстрируя костюм, а на другом — ухватившись за дерево и спиной к камере. Помимо этого, модель опубликовала два селфи, показав татуировку в виде звезды на руке.
Многие поклонники не смогли сдержать своего восхищения тем, как в 51 лет выглядит Кристенсен, и осыпали звезду комплиментами.
«Ты просто шикарна!», «Красотка, и купальник сидит идеально», «Хелен, таких, как ты, очень мало», «Ты очень красива», «Ты выглядишь молодо и потрясающе», «Вечно молодая», «Потрясающая фигура», — написали фанаты.
За несколько дней пост набрал 37 тысяч лайков — конечно, намного меньше, чем было во время дружбы с Лео Ди Каприо, но в целом, с учетом периода карантина, очень даже неплохой показатель.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, в отличие от Хелены супермодель Кендалл Дженнер нарушила правила карантина и подверглась жесткой критике со стороны верных поклонников, которым небезразлично состояние здоровья их любимицы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.