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51-летняя модель показала идеальную фигуру в купальнике во время карантина в горах

Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен, которая любит удивлять поклонников своими снимками с неожиданного ракурса, вынуждена соблюдать правила карантина из-за разразившейся в мире пандемии коронавируса.

Как и многие звезды, она решила убеждать прочь из шумных городов в горы, и находиться там в самоизоляции.

На лоне дикой природы Хелена может позволить себе не только не носить надоедливую маску на лице, но и максимально оголиться, показав поклонникам свою девичью фигуру.

Кроме того, съемки можно совместить с нехитрой рекламой собственного бренда купальников. Решено — сделано, и супермодель уже красуется в черном слитном купальнике Staerk&Christensen за 450 долларов на фоне лесного пейзажа.

На одном из кадров она стоит лицом к фотографу, демонстрируя костюм, а на другом — ухватившись за дерево и спиной к камере. Помимо этого, модель опубликовала два селфи, показав татуировку в виде звезды на руке.

Многие поклонники не смогли сдержать своего восхищения тем, как в 51 лет выглядит Кристенсен, и осыпали звезду комплиментами.

«Ты просто шикарна!», «Красотка, и купальник сидит идеально», «Хелен, таких, как ты, очень мало», «Ты очень красива», «Ты выглядишь молодо и потрясающе», «Вечно молодая», «Потрясающая фигура», — написали фанаты.

За несколько дней пост набрал 37 тысяч лайков — конечно, намного меньше, чем было во время дружбы с Лео Ди Каприо, но в целом, с учетом периода карантина, очень даже неплохой показатель.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, в отличие от Хелены супермодель Кендалл Дженнер нарушила правила карантина и подверглась жесткой критике со стороны верных поклонников, которым небезразлично состояние здоровья их любимицы.

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