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"Единственная красавица из рода Кардашьян" нарушила карантин и подверглась критике фанатов
Любящая радовать фанатов смелыми снимками супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал «единственной красавицей в семье Кардашьян», попала под шквал критики фанатов, которые обругали ее за нарушение карантина.
Поклонники звезды раскритиковали Кендалл ее после того, как она разместила в сториз своего Instagram-аккаунта пост, где показала себя за рулем одной из своих машин, пишет «Лента.ру».
«Просто надо было ее завести», — подписала снимок знаменитость.
Пользователей сети возмутил опубликованный ею кадр, ведь власти штата Калифорния и города Нью-Йорк ввели на своей территории строгий карантин, которые предписывают жителям строго находится дома.
«Ммм, нет, оставайся дома. @Kendalljenner», — посоветовал один фанат. «Мне кажется, в твоем доме достаточно пространства, чтобы прогуляться без появления на публике», — высказался второй. «Ты должна быть дома!» — отметил третий.
В ответ Дженнер решила ответить поклонника, выбрав для этого не «краткосрочные» строриз, а Twitter.
В посте она написала, что серьезно относится к карантину и остается дома. При этом она добавила, что «выходить на свежий воздух — вовсе не плохая идея при условии соблюдения всех правил безопасности».
За красавицу заступились звездные сестры, заверившие, что Кендалл действительно очень серьезная девушка, и конфликт потихоньку был улажен.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что тревога поклонников за жизинь и здоровье своей любимицы вполне понятна, так как США сейчас вышли на первое место по количеству новых случаев заболевания COVID-19.
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