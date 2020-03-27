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Чихнула на 35 тысяч долларов: женщина намеренно испортила продукты в магазине

6:35 27 марта 2020 575
Чихала на товары
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Пандемия коронавируса дарит нам не только многочисленные примеры того, как люди приходят на помощь друг другу, раздавая маски, перевозя бесплатно людей до работы и оказывая первую помощь. Наряду с этим есть и свидетельства тому, как больные коронавирусом брызжут слюной на кнопки лифта («я заболел, пусть и другие болеют тоже»), намеренно скупают туалетную бумагу или портят скудные запасы продуктов.

Один из подобных случаев зафиксирован накануне в США, где магазин был вынужден выбросить продуктов на $ 35 тысяч после того, как на них покашляла покупательница.

Об этом случае рассказывают в Facebook-аккаунте торговой сети Gerrity's.

Сообщается, что в городе Хановер, штат Пенсильвания одна из посетительниц пришла в магазин в середине дня в четверг и начала намеренно кашлять на продукты в отделах выпечки, мяса и бакалеи.

В магазине предположили, что женщина совершила свой поступок с целью розыгрыша, но посчитали его не совсем удачным, поэтому решили не рисковать здоровьем покупателей и выбросить продукты, на которые могла попасть слюна женщины. Помимо прочего была проведена дезинфекция отделов, где побывала обвиняемая.

«Мы проверяем, покроет ли страховка эти издержки, но в любом случае будем вынуждены поднять расценки на товары в следующем году», — отметили в магазине.

Сотрудники супермаркета сообщили о женщине в полицию, а та передала дело в прокуратуру штата. Отмечается, что эта злоумышленница уже привлекалась ранее к ответственности после других правонарушений. Теперь у неё возьмут анализ на наличие коронавирусной инфекции.

Ранее «ФАКТЫ» приводили советы профессора-вирусолога из США, который рекомендует кашлять или чихать в одноразовую салфетку, и сразу же ее выбрасывать. Также лучше использовать собственный локоть, если нет другой возможно. Кроме того, не допускается никаких рукопожатий, а двери следует открывать только кулаком или бедром.

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