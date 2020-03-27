Чихнула на 35 тысяч долларов: женщина намеренно испортила продукты в магазине

Мир

Пандемия коронавируса дарит нам не только многочисленные примеры того, как люди приходят на помощь друг другу, раздавая маски, перевозя бесплатно людей до работы и оказывая первую помощь. Наряду с этим есть и свидетельства тому, как больные коронавирусом брызжут слюной на кнопки лифта («я заболел, пусть и другие болеют тоже»), намеренно скупают туалетную бумагу или портят скудные запасы продуктов.

Один из подобных случаев зафиксирован накануне в США, где магазин был вынужден выбросить продуктов на $ 35 тысяч после того, как на них покашляла покупательница.

Об этом случае рассказывают в Facebook-аккаунте торговой сети Gerrity's.

Сообщается, что в городе Хановер, штат Пенсильвания одна из посетительниц пришла в магазин в середине дня в четверг и начала намеренно кашлять на продукты в отделах выпечки, мяса и бакалеи.

В магазине предположили, что женщина совершила свой поступок с целью розыгрыша, но посчитали его не совсем удачным, поэтому решили не рисковать здоровьем покупателей и выбросить продукты, на которые могла попасть слюна женщины. Помимо прочего была проведена дезинфекция отделов, где побывала обвиняемая.

«Мы проверяем, покроет ли страховка эти издержки, но в любом случае будем вынуждены поднять расценки на товары в следующем году», — отметили в магазине.

Сотрудники супермаркета сообщили о женщине в полицию, а та передала дело в прокуратуру штата. Отмечается, что эта злоумышленница уже привлекалась ранее к ответственности после других правонарушений. Теперь у неё возьмут анализ на наличие коронавирусной инфекции.

Ранее «ФАКТЫ» приводили советы профессора-вирусолога из США, который рекомендует кашлять или чихать в одноразовую салфетку, и сразу же ее выбрасывать. Также лучше использовать собственный локоть, если нет другой возможно. Кроме того, не допускается никаких рукопожатий, а двери следует открывать только кулаком или бедром.

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