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«Никаких рукопожатий! Двери открывайте кулаком или бедром»: советы профессора-вирусолога из США
В последнее время наблюдается печальная картина — многие смеются над инфекцией, которая завоевывает мир. Однако рано или поздно придется смириться с мыслью: коронавирус — это не смешно. Потому что только серьезное отношение и инстинкт самосохранения помогут пережить это испытание. Наше внимание привлекла простая инструкция по защите в условиях карантина от профессора патологии из США Джеймса Робба.
«Уважаемые коллеги, во время работы профессором патологии в Калифорнийском университете в Сан-Диего я был одним из первых молекулярных вирусологов в мире, который работал с коронавирусами (1970-е годы). Я был первым, кто продемонстрировал количество генов, содержащихся в вирусе. С тех пор следил за исследованиями в области коронавируса и его многочисленными клиническими переносами в человеческую популяцию (например, SARS, MERS) из разных животных источников.
Текущие прогнозы распространения коронавируса в США только приблизительны из-за недостаточности данных по всему миру. Скорее всего, он будет широко распространяться в США до конца марта-апреля.
Вот те меры, которые я буду предпринимать. Их использую во время наших сезонов гриппа.
- Никаких рукопожатий! Используйте другие способы поздороваться — кивок, столкновение кулаками, локтями.
- Используйте свой кулак, чтобы коснуться выключателей света, кнопки лифта и прочего. Поднимайте дозатор бензина, обернув руку бумажным полотенцем, либо используйте одноразовые перчатки.
- Открывайте двери закрытым кулаком или бедром — не беритесь за ручку рукой. Это особенно важно для туалетов и дверей в общественных местах.
- Используйте дезинфицирующие салфетки (если они есть в магазинах). Протирайте ими все, включая ручки и детское сиденье в продуктовых тележках.
- Мойте руки с мылом в течение 10—20 секунд, приходя домой или на работу. Используйте дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе, содержащие более 60 процентов спирта, если у вас нет возможности помыть руки.
- Держите бутылку с дезинфицирующим средством у входа в дом. Оно должно быть в вашем автомобиле — используйте его после заправки, прикосновения к любым загрязненным предметам.
- Если приходится кашлять или чихать, то делайте это в одноразовую салфетку и сразу же ее выбрасывайте. Используйте свой локоть, если нет другой возможности: ваша одежда будет содержать вирус, который может передаваться, до недели и больше!
Важные замечания
- Коронавирус распространяется при кашле и чихании. Все поверхности, где эти капельки приземляются, заразны в среднем в течение недели.
- Этот вирус поражает легкие.
Чем нужно запасаться:
- Латексными или нитриловыми перчатками. Подберите соответствующие размеры каждому члену семьи для походов по магазинам, использования бензонасоса и других видов деятельности за пределами помещений. Перчатки необходимо надевать всегда, когда вы контактируете с загрязненными участками.
- Одноразовыми хирургическими масками. Мы прикасаемся к носу или рту 90 раз в день, даже не зная об этом! Маска не предотвращает попадание вируса при прямом чихании больного, но защитит вас от касания грязными руками носа или рта.
- Дезинфицирующие средства для рук должны быть на спиртовой основе и содержать более 60 процентов спирта.
- Запаситесь таблетками цинка. Доказано, что эти пастилки блокируют размножение коронавируса в горле и носоглотке. Используйте таблетки по назначению несколько раз в день, когда чувствуете симптомы простуды. Лучше всего лечь и дать пастилке раствориться в задней части горла и носоглотки.
Я, как и многие другие, надеюсь, что эта пандемия будет разумно сдерживаться. Люди никогда раньше не встречались с этим вирусом и не имеют иммунитета к нему. В мире прилагаются огромные усилия для того, чтобы понять молекулярную и клеточную структуру вируса. Определенные знания о структуре и вирулентности коронавируса уже получены. Но в этом году не будет никаких лекарств или вакцин, которые могли бы защитить нас. Доступна только симптоматическая поддержка.
Я надеюсь, что мои личные мысли будут полезны во время этой катастрофической пандемии".
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