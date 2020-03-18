«Никаких рукопожатий! Двери открывайте кулаком или бедром»: советы профессора-вирусолога из США

Здоровье и медицина

В последнее время наблюдается печальная картина — многие смеются над инфекцией, которая завоевывает мир. Однако рано или поздно придется смириться с мыслью: коронавирус — это не смешно. Потому что только серьезное отношение и инстинкт самосохранения помогут пережить это испытание. Наше внимание привлекла простая инструкция по защите в условиях карантина от профессора патологии из США Джеймса Робба.

«Уважаемые коллеги, во время работы профессором патологии в Калифорнийском университете в Сан-Диего я был одним из первых молекулярных вирусологов в мире, который работал с коронавирусами (1970-е годы). Я был первым, кто продемонстрировал количество генов, содержащихся в вирусе. С тех пор следил за исследованиями в области коронавируса и его многочисленными клиническими переносами в человеческую популяцию (например, SARS, MERS) из разных животных источников.

Текущие прогнозы распространения коронавируса в США только приблизительны из-за недостаточности данных по всему миру. Скорее всего, он будет широко распространяться в США до конца марта-апреля.

Вот те меры, которые я буду предпринимать. Их использую во время наших сезонов гриппа.

Никаких рукопожатий! Используйте другие способы поздороваться — кивок, столкновение кулаками, локтями. Используйте свой кулак, чтобы коснуться выключателей света, кнопки лифта и прочего. Поднимайте дозатор бензина, обернув руку бумажным полотенцем, либо используйте одноразовые перчатки. Открывайте двери закрытым кулаком или бедром — не беритесь за ручку рукой. Это особенно важно для туалетов и дверей в общественных местах. Используйте дезинфицирующие салфетки (если они есть в магазинах). Протирайте ими все, включая ручки и детское сиденье в продуктовых тележках. Мойте руки с мылом в течение 10—20 секунд, приходя домой или на работу. Используйте дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе, содержащие более 60 процентов спирта, если у вас нет возможности помыть руки. Держите бутылку с дезинфицирующим средством у входа в дом. Оно должно быть в вашем автомобиле — используйте его после заправки, прикосновения к любым загрязненным предметам. Если приходится кашлять или чихать, то делайте это в одноразовую салфетку и сразу же ее выбрасывайте. Используйте свой локоть, если нет другой возможности: ваша одежда будет содержать вирус, который может передаваться, до недели и больше!

Важные замечания

Коронавирус распространяется при кашле и чихании. Все поверхности, где эти капельки приземляются, заразны в среднем в течение недели.

Этот вирус поражает легкие.

Чем нужно запасаться:

Латексными или нитриловыми перчатками. Подберите соответствующие размеры каждому члену семьи для походов по магазинам, использования бензонасоса и других видов деятельности за пределами помещений. Перчатки необходимо надевать всегда, когда вы контактируете с загрязненными участками. Одноразовыми хирургическими масками. Мы прикасаемся к носу или рту 90 раз в день, даже не зная об этом! Маска не предотвращает попадание вируса при прямом чихании больного, но защитит вас от касания грязными руками носа или рта. Дезинфицирующие средства для рук должны быть на спиртовой основе и содержать более 60 процентов спирта. Запаситесь таблетками цинка. Доказано, что эти пастилки блокируют размножение коронавируса в горле и носоглотке. Используйте таблетки по назначению несколько раз в день, когда чувствуете симптомы простуды. Лучше всего лечь и дать пастилке раствориться в задней части горла и носоглотки.

Я, как и многие другие, надеюсь, что эта пандемия будет разумно сдерживаться. Люди никогда раньше не встречались с этим вирусом и не имеют иммунитета к нему. В мире прилагаются огромные усилия для того, чтобы понять молекулярную и клеточную структуру вируса. Определенные знания о структуре и вирулентности коронавируса уже получены. Но в этом году не будет никаких лекарств или вакцин, которые могли бы защитить нас. Доступна только симптоматическая поддержка.

Я надеюсь, что мои личные мысли будут полезны во время этой катастрофической пандемии".

Тем временем медики рассказали, как протекает вызванная коронавирусом болезнь — по дням и назвали три первых признака заражения COVID-19.



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