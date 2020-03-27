- 11:25 Путешествовать будут чаще: появился неожиданный прогноз о жизни после пандемии коронавируса
- 11:21 В России уже тысяча заразившихся коронавирусом, есть и погибшие
- 11:16 Ярославский в прямом эфире рассказал о ПЦР-тестах, Джеке Ма и днепровском аэропорте
- 11:12 В Германии скидки на все, а маски вообще бесплатно: в сети развенчали очередной карантинный фейк
- 11:12 Вирусолог призвал мыть с мылом фрукты и овощи
- 11:06 Елена Кравец шокировала признанием о потере детей
- 10:58 В Одессе ночью произошел крупный пожар в многоэтажке: фото с места событий
- 10:53 Украину ждет катастрофа: откровенный рассказ медсестры из Бергамо о том, как Италия не справляется с коронавирусом
- 10:50 Скорость зашкаливает: в ВОЗ рассказали о динамике распространения коронавируса
- 10:48 Тысячи людей пытаются срочно попасть в Украину из Польши: видео с пункта пропуска
- 10:35 Ученый из Гарварда предсказал, что пандемия коронавируса может продлиться 12-18 месяцев
- 10:27 Седан оставила Зинченко одного на карантине в Англии
Елена Кравец шокировала признанием о потере детей
Звезда «Квартала» Елена Кравец, пережившая разрыв со старшей дочерью, впервые рассказала о семейной трагедии. Она шокировала откровенным признанием о потере детей. Елена рассказала, что две беременности прервались, плоды замирали на одном и том же сроке. Они с мужем Сергеем тяжело переживали потери.
«Это всегда очень сложно переживается. Была гонка, и на этой скорости детей не вынашивают. Поэтому у меня два раза случилась замершая беременность и при том на одном и том же сроке — на восьми неделях. Когда-то об этом было тяжело говорить», — рассказала Елена программе ЖВЛ на канале «1+1».
Тогда Лена очень много выступала, гастролировала, была загружена работой. Она была абсолютно здоровой, но снова стать матерью не получалось. Артистка считает, что причина в ее внутреннем состоянии.
«Если вдруг у кого-то происходит сейчас такая ситуация, я как мама, как женщина советую обратить внимание на состояние души и не бояться обращаться за помощью к психологии, к специалистам», — советует Кравец.
Напомним, Елена Кравец с мужем воспитывают троих детей — старшую дочь Машу и близняшек Катю и Ваню, которых артистка родила в 2016 году.
Ранее о трагедии в семье рассказала София Ротару — ушел из жизни муж ее сестры Лидии Сергей Хлябич.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Украину ждет катастрофа: откровенный рассказ медсестры из Бергамо о том, как Италия не справляется с коронавирусом
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!