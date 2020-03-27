Елена Кравец шокировала признанием о потере детей

Шоу-бизнес

Звезда «Квартала» Елена Кравец, пережившая разрыв со старшей дочерью, впервые рассказала о семейной трагедии. Она шокировала откровенным признанием о потере детей. Елена рассказала, что две беременности прервались, плоды замирали на одном и том же сроке. Они с мужем Сергеем тяжело переживали потери.

«Это всегда очень сложно переживается. Была гонка, и на этой скорости детей не вынашивают. Поэтому у меня два раза случилась замершая беременность и при том на одном и том же сроке — на восьми неделях. Когда-то об этом было тяжело говорить», — рассказала Елена программе ЖВЛ на канале «1+1».

Тогда Лена очень много выступала, гастролировала, была загружена работой. Она была абсолютно здоровой, но снова стать матерью не получалось. Артистка считает, что причина в ее внутреннем состоянии.

«Если вдруг у кого-то происходит сейчас такая ситуация, я как мама, как женщина советую обратить внимание на состояние души и не бояться обращаться за помощью к психологии, к специалистам», — советует Кравец.

Напомним, Елена Кравец с мужем воспитывают троих детей — старшую дочь Машу и близняшек Катю и Ваню, которых артистка родила в 2016 году.

Ранее о трагедии в семье рассказала София Ротару — ушел из жизни муж ее сестры Лидии Сергей Хлябич.

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