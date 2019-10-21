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Елена Кравец рассказала о болезненном разрыве с дочерью (видео)
Участница шоу «Танці з зірками», звезда «Вечернего квартала» Елена Кравец в девятом эфире посвятила свое выступление старшей дочери Маше. В дневнике актриса рассказала, что девочка занимается танцами в студии «Тодес». Елена призналась, что на момент эфира 16-летняя дочь находилась во Львове, что она всегда смотрит шоу с участием мамы и присылает трогательные сообщения со словами поддержки и комментариями. Елена обмолвилась, что Маша давно живет отдельно. Едва сдерживая слезы, актриса закрыла тему и не стала называть причину разлуки.
Оказалось, что девочка несколько месяцев действительно живет отдельно от родных. На такой шаг семья Кравец была вынуждена пойти из-за проблем с жильем.
«Это было вынужденное решение. Наша большая семья была немного отягощена жилищным вопросом, и у меня закралась мысль, чтобы Маша жила отдельно», — рассказывала ранее Елена.
После семейного совета решили, что для Маши так действительно будет лучше.
«Родители одной из подруг Маши позвонили мне и сказали: «Лена, мы знаем, что есть такая проблема, что вы хотите решить этот вопрос, а у нас есть решение. Давайте ваша дочь будет жить с нашей», — говорила Кравец. Она не скрывает, что первое время очень переживала за дочь, но сейчас уверена в Маше и ее безопасности.
«Первое время я волновалась, но знала, где она, знала, что она в безопасности, ведь я уверена в родителях подруги Маши. Она очень быстро повзрослела и стала настоящей хозяйкой», — сказала Кравец.
Маша очень похожа на звездную маму. Она профессионально занимается танцами, пробует себя в качестве модели.
Как прошел девятый эфир шоу «Танці з зірками» и кто покинул проект, читайте здесь, а также смотрите видео всех выступлений.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».