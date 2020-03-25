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Шоу-бизнес

София Ротару потеряла близкого человека

9:52 25 марта 2020 126
София Ротару
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Знаменитая певица София Ротару, которая еще недавно трогательно поздравила внука Анатолия с днем рождения, потеряла близкого человека. На своей странице в Instagram она сообщила о смерти мужа ее родной сестры Лидии Сергея Хлябича. Он ушел из жизни утром 24 марта.

«Сегодня утром ушел из жизни муж моей сестры Лидии. Скорбим и соболезнуем», — написала Ротару в сторис.

Причину смерти Сергея Хлябича пока не называют.

Сергей Хлябич — отец певицы Sonya Key, которая недавно делилась своим счастьем и рассказывала о подготовке к свадьбе, запланированной на лето. Он был известным в Черновцах бизнесменом, гендиректором компании «Мавекс». В браке с Лидией Ротару Хлябич прожил 40 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти народного артиста Украины, знаменитого оперного певца Анатолия Мокренко.

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