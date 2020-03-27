Ярославский в прямом эфире рассказал о ПЦР-тестах, Джеке Ма и днепровском аэропорте

Украина

Александр Ярославский, владелец и президент DCH, принял участие в ток-шоу «Право на владу» на канале 1+1. Темой передачи стало: «Как жить в карантине».

Напомним, 16 марта президент Владимир Зеленский созвал на совещание представителей крупного бизнеса. Основной темой встречи стала борьба с коронавирусом COVID-19 и возможная помощь бизнесменов государству. Ярославский занимается обеспечением своей родной Харьковщины необходимыми медицинскими товарами. В начале этой недели в Украину прибыли 50 тыс. лабораторных ПЦР-тестов, о поставке которых бизнесмен договорился со своим другом — китайским миллиардером Джеком Ма.

«Этому предшествовал его визит в Украину: он был у меня дома в Харькове, потом мы были на приеме у Владимира Зеленского. Ма очень душевно отнесся к Украине, и еще до совещания у президента (16 марта. — Авт.) я его попросил помочь. Я уже знал тогда, что нужны вот эти тесты, и он откликнулся. Вот так оно и совпало», — рассказал Ярославский.

Народный депутат Андрей Мотовиловец, который летал в Китай за грузом «антикоронавирусных» медизделий, поблагодарил бизнесмена за организацию поставки ПЦР-тестов:

«Ваша помощь неоценима. Минздрав сказал: срочно доставайте ящики, где лабораторные тесты».

Ярославский в ходе телепрограммы также сообщил, что закупил благодаря помощи Джека Ма для Украины еще 100 тысяч тестов.

«Когда я понял, что первой партии недостаточно, я попросил его организовать еще. Он обратился к заводу, потому что иначе там невозможно разместить заказы за любые деньги. Так, благодаря Джеку Ма мы приобрели еще 100 тыс тестов, которые фактически покрывают всю Украину, и они на следующей неделе прибудут. Я хочу поблагодарить Кирилла Тимошенко за участие в организации всей этой работы, Офис президента и, естественно, президента, который тогда принял Джека Ма», — сказал бизнесмен.

На вопрос ведущей программы Натальи Мосейчук, «что будет после кризиса, и какие договоренности, льготы получит большой бизнес», Александр Ярославский рассказал о своем видении вопроса и координации работы с властью:

«Я не олигарх, я фермер. Поэтому этот вопрос не ко мне. Президент нас всех собрал, мне поставили задачу помочь Харьковской области с обеспечением медицинским оборудованием и тестами, чем я и занимался. В Харькове все работает четко как часы, все отточено. В любой момент можно позвонить, узнать любую цифру, любую поставку. Созваниваемся по 50 раз в день».

В завершение своего включения со студией 1+1 Ярославский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с вопросом о финансировании государственной части строительства нового аэропорта в Днепре.

«Я знаю, что убрали из госбюджета строку о финансировании аэропорта в Днепре. Пользуясь случаем, хочу обратиться к президенту, премьер-министру и правительству. Мы долго бились за этот проект — днепровцы ждут с нетерпением уже который год, что появится новый аэропорт. Я просто прошу: верните, пожалуйста, эту строчку — это 1,2 млрд грн на этот год, чтобы мы могли продолжить проект и построить днепровцам прекрасный современный аэропорт. Тем более что проект терминала почти готов, работает группа по аэродромному комплексу».



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