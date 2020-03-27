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В Лондоне украли пять пистолетов Джеймса Бонда на сумму 122 тысячи долларов (фото)

11:45 27 марта 2020 56
Роджер Мур с пистолетом в фильме «Вид на убийство»
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Из частного дома на севере Лондона были украдены пять пистолетов Джеймса Бонда, которые использовались на съемках разных фильмов об агенте 007 — в том числе «Живи и дай умереть», «Умри, но не сейчас», «Вид на убийство».

Большинство из них уникальны. Так, револьвер 44 Magnum от Smith and Weston из картины 1973 года «Живи и дай умереть» (с Роджером Муром в главной роли) был сделан по спецзаказу — единственный в мире он полностью покрыт хромом.

Общая стоимость похищенного — около 122 тысяч долларов. Трое злоумышленников пробрались в дом ночью и скрылись с места преступления на серебристом автомобиле. По свидетельству очевидцев, это были выходцы из Восточной Европы. Как сообщает издание Daily Mail, их разыскивает полиция.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Великобритании похищены три шедевра живописи стоимостью несколько миллионов долларов.

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