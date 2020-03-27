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В Лондоне украли пять пистолетов Джеймса Бонда на сумму 122 тысячи долларов (фото)
Из частного дома на севере Лондона были украдены пять пистолетов Джеймса Бонда, которые использовались на съемках разных фильмов об агенте 007 — в том числе «Живи и дай умереть», «Умри, но не сейчас», «Вид на убийство».
Большинство из них уникальны. Так, револьвер 44 Magnum от Smith and Weston из картины 1973 года «Живи и дай умереть» (с Роджером Муром в главной роли) был сделан по спецзаказу — единственный в мире он полностью покрыт хромом.
Общая стоимость похищенного — около 122 тысяч долларов. Трое злоумышленников пробрались в дом ночью и скрылись с места преступления на серебристом автомобиле. По свидетельству очевидцев, это были выходцы из Восточной Европы. Как сообщает издание Daily Mail, их разыскивает полиция.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Великобритании похищены три шедевра живописи стоимостью несколько миллионов долларов.
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