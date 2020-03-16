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В Британии похищены три шедевра живописи стоимостью несколько миллионов долларов (фото)
Британская полиция сообщила о краже в картинной галерее Christ Church в Оксфорде (на фото в заголовке). Преступление было совершено вечером 14 марта около полуночи. Неизвестные проникли в галерею, которая только недавно открылась для посетителей после ремонта. Исчезли три картины, стоимость которых составляет несколько миллионов долларов.
Воры унесли с собой полотно Антониса Ван Дейка «Солдат на лошади», датируемое 1616 годом, картину Аннибале Карраччи «Пьющий мальчик» (1580 год) и произведение Сальватора Розы «Скалистый берег с солдатами, изучающими план» (1640 год).
Пока не ясно, как преступники проникли в музей. Ведется расследование. Полиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о случившемся немедленно сообщить об этом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о краже века в Дрездене, где в ноябре 2019 года из знаменитого музея «Зеленый свод» были украдены старинные ювелирные изделия, некогда принадлежавшие правителям Саксонии. Их стоимость оценивается примерно в миллиард евро.
В марте стало известно, что полиция подозревает четырех охранников музея в причастности к краже.
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