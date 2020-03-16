26.62 / 27.53 29.44 / 30.60
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Британии похищены три шедевра живописи стоимостью несколько миллионов долларов (фото)

19:36 16 марта 2020 119
Картинная галерея в Оксфорде
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Британская полиция сообщила о краже в картинной галерее Christ Church в Оксфорде (на фото в заголовке). Преступление было совершено вечером 14 марта около полуночи. Неизвестные проникли в галерею, которая только недавно открылась для посетителей после ремонта. Исчезли три картины, стоимость которых составляет несколько миллионов долларов.

"Солдат на лошади"

Воры унесли с собой полотно Антониса Ван Дейка «Солдат на лошади», датируемое 1616 годом, картину Аннибале Карраччи «Пьющий мальчик» (1580 год) и произведение Сальватора Розы «Скалистый берег с солдатами, изучающими план» (1640 год).

"Пьющий мальчик"

Пока не ясно, как преступники проникли в музей. Ведется расследование. Полиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о случившемся немедленно сообщить об этом.

«Скалистый берег с солдатами, изучающими план»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о краже века в Дрездене, где в ноябре 2019 года из знаменитого музея «Зеленый свод» были украдены старинные ювелирные изделия, некогда принадлежавшие правителям Саксонии. Их стоимость оценивается примерно в миллиард евро.

В марте стало известно, что полиция подозревает четырех охранников музея в причастности к краже.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Вертолет

Вертолеты с дезинфектором: в сети разоблачили нелепый фейк о коронавирусе

Метро

В Киеве закрывают метро, а по всей стране вводят ограничения перемещений

пустые улицы Львова

Одессу, Львов и другие города Украины закрывают на карантин: что происходит в областных центрах

Паникер

«Шеф, все пропало!»: какие знаки зодиака чаще других поддаются панике

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер