Спорт

День 27 марта навсегда вошел в историю мирового футбола. 54 года назад англичанин Дэйв Корбетт и его пес по кличке Пиклз обнаружили золотую «Богиню Нике», украденную из Вестминстерского аббатства за три месяца до старта чемпионата мира…

Золотая «Богиня Нике»

А за неделю до этого, 20 марта 1966 года, мир облетела сенсационная весть: «Богиня Нике» похищена!" За два месяца до этого в торжественной обстановке бразильцы, тогдашние чемпионы мира, передали кубок президенту ФИФА — англичанину Стэнли Роузу, одновременно представлявшему страну-организатора очередного турнира.

Приз какое-то время хранился в секретном месте. Но с разрешения сэра Роуза «Богиня Нике» была выставлена для всеобщего обозрения в Центральном холле Вестминстерского аббатства. В субботу, когда выставка закрылась на выходной день, шестерых охранявших ее детективов заперли внутри вместе с призом.

Позже выяснилось, что в соседнем зале с Кубком мира проходила выставка дорогих марок, но 20 марта ее закрыли для посещения. Комнату заперли на деревянный засов и поручили охранникам, которые присматривали за трофеем Жюля Риме. В тот же день этажом ниже проходила церковная служба — аббатство посетило более 300 человек, чем и воспользовался похититель. Охранники совершили плановый утренний обход в 11:00 и отлучились на полчаса, чтобы взглянуть на службу. В это время со стороны комнаты, где хранились марки, грабитель подпилил засов, пробрался к стеклянной витрине и стащил главный трофей мирового футбола.

Как писали в те дни английские газеты: «Приз исчез под аккомпанемент органной музыки прямо под носом целого взвода детективов».

Похищение «Богини Нике» больно ударило не только по спортивному престижу Англии. Журналисты злорадствовали: если бы были организованы олимпиады для воров, то Англия оказалась бы вне конкуренции по кражам спортивных призов. Исчезновение трофеев действительно стало для этой страны своеобразной традицией. Еще в 1895 году был похищен Кубок Англии, и с тех пор победителю старейшего в мире официального турнира вручается… дубликат.

Ровно неделю любители футбола всей планеты пребывали в смятении. Похищение самого престижного трофея стало настоящим конфузом для всей Англии. Несмотря на уик-энд, на ноги был поставлен весь сыскной аппарат Скотланд-Ярда, а нашедшему футбольную святыню правительство пообещало награду — 10 тысяч фунтов стерлингов. Через два дня объявился похититель, потребовавший за Кубок мира 15 тысяч. «Для меня это всего лишь большой кусок золота. Если я не получу ответа до четверга или, самое позднее, пятницы, я буду считать это согласием на переплавку этой штуки», — такую угрозу получила полиция в письме от преступника.

Грабитель назначил встречу в парке Бэттерси, на которую отправился детектив Скотленд-Ярда Лен Багги, набивший сумку котлетами из бумаги, поверх которой положил купюры в 500 фунтов. При передаче денег полицейские задержали ранее судимого Эдварда Бетчли, но он оказался всего лишь посредником — ему заплатили, чтобы он забрал деньги. Бетчли отправился на два года в тюрьму, а англичане приготовились к национальному провалу и позору на многие годы.

Потеряв всякую надежду вернуть приз, ФИФА даже приняла решение об изготовлении копии и начала переговоры с соответствующей компанией. Но национальную честь англичан спас… пес по кличке Пиклз (в переводе — Шалопай).

Вечером 27 марта 1966 года матрос баржи Дэйв Корбетт отправился с собакой в гости к сестре, но по пути пес дернул поводок и рванул в росший у дороги лавровый куст. Собака выгребла на тротуар сверток бумаги и громко залаяла, испугав хозяина (в то время Англию терроризировала Ирландская республиканская армия). «Моя первая мысль: «Господи, это же бомба!» Сначала я положил сверток обратно, но от него оторвался кусок газеты, и я увидел надпись: «Бразилия, Германия, Уругвай…» Побежал домой и сказал жене: «Дорогая, я нашел Кубок мира!». А вскоре мужчина прилетел в Скотленд-Ярд, но там ему сначала не поверили: более того, сделали главным подозреваемым. Только через неделю с Дэйва сняли все обвинения.

Правда, из обещанных правительством 10 тысяч фунтов стерлингов вознаграждения Корбетт получил лишь шесть: их хватило, чтобы купить новый дом ближе к центру столицы. Для сравнения: премия каждого игрока сборной Англии за победу на чемпионате мира составила 1360 фунтов.

Дэйв Корбетт с семьей и своим псом-героем

А вот герой кубковой эпопеи — Пиклз — обрел всеобщую признательность. Когда сборная Англии выиграла трофей, хозяина и пса-героя пригласили на праздничный банкет.

Победу в финале ЧМ-1966 сборная Англии отмечала в Royal Garden Hotel. В то время как нарядные жены футболистов томились в вестибюле, на балкон вместе с командой поднялся какой-то человек с собакой. «Я никогда не видел столько злых и завистливых женщин. Я чувствовал себя неловко — собака так перенервничала, что сделала лужу на дорогом ковре», — признался позже Дэйв Корбетт, хозяин Пиклза.

Тогда же, на банкете, Корбетту никто не сказал ни слова, потому что для англичан он и его собака были героями нации наравне с футболистами.

Кстати, Пиклз был награжден серебряной медалью Национальной кинологической лиги, а одна из фирм по изготовлению пищи для животных стала бесплатно выдавать ему ежедневно самый изысканный собачий рацион. В свою очередь, Дэйв Корбетт получил специальный пропуск на стадион: теперь он мог посещать футбольные матчи вместе со своим псом. Кроме всего прочего, самого Шалопая вскоре пригласили для съемок в комедийном фильме «Шпион с холодным носом».

К сожалению, в 1967 году Пиклз погиб, когда погнался за кошкой, вырвав цепь из рук шестилетнего сына хозяина во время прогулки. Позже его нашли висящим на цепи на дереве в саду возле дома…

Пес по кличке Шалопай

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пес-фанат посетил чемпионский парад «Манчестер Сити».

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