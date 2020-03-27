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Запугивает народ: психолог раскрыла дальновидную тактику Авакова
Глава МВД Арсен Аваков в перспективе может значительно усилить свое влияние на жизнь страны. Это один из моментов, освещенных в интервью «ФАКТАМ» политическим психологом, кандидатом психологических наук Светланой Чунихиной.
Аваков всегда был сторонником жестких мер. Сегодня многие аналитики, отмечают, что наступило идеальное время для их введения.
«Тут есть два момента. Первый этот риск усугубляет, второй, наоборот, предотвращает», — отмечает Светлана Чунихина.
По ее словам, увеличению риска способствует, что люди сейчас заперлись дома и не имеют возможности для согласованных действий. В результате у них нет возможности реально выступить с каким-то коллективным противодействием.
«Однако, с другой стороны, чтобы вот так, с бухты-барахты, из демократического режима перейти в полицейский, или в какую-то диктатуру, или в некие квазитоталитарные формы, необходима серьезная эмоциональная подложка», — утверждает политический психолог.
По ее словам, Аваков ведет достаточно прозрачную игру.
«Настоящая цель — убедить людей, что ситуация весьма серьезная, риски очень большие, в бюджете денег совсем нет и вообще все плохо-плохо. Он конкретно запугивает народ. Если ему удастся каким-то образом этот страх распространить, а мы не сможем этому противостоять, то коллективно впадем в панические состояния и начнем искать спасителя. И тогда, может быть, Аваков добьется своего и придет к власти. Уже в виде какой-то квазихунты», — подчеркнула Чунихина.
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