Зеленский теряет власть, а Ермак и Аваков заполняют этот вакуум, — политический психолог

Политика

Шесть лет назад новой реальностью для украинцев стала война. Теперь к этому затяжному изматывающему испытанию добавились новые беды — пандемия коронавируса и экономический кризис, последствия которых не возьмется прогнозировать ни один здравомыслящий человек. Не зря же нынче в соцсетях очень популярен анекдот: «Не верьте предсказателям. Богу самому интересно, чем все это закончится». Комментаторов и наставников в такие сложные периоды хоть отбавляй. Одни учат нас шить защитные маски, другие — с пользой проводить вынужденное заточение, третьи — правильно реагировать на свалившийся на нашу голову апокалипсис. Причем часто эти советы противоречат друг другу… «ФАКТЫ» считают, что прислушиваться следует к тем собеседникам, которым доверяешь. Для нас таковым является известный политический психолог, кандидат психологических наук Светлана Чунихина.

«Мы любим теории заговора, потому что они дают нам ощущение некой стабильности, предсказуемости»

— Светлана, дезориентированные и деморализованные люди по-разному реагируют на опасность заражения коронавирусом. У одних развилась паранойя — едва ли не сдирают кожу рук при мытье, другие уверены, что их «никакой вирус не возьмет», третьи считают, что виной всему всемирный заговор — «это китайцы/американцы/инопланетяне задумали истребить человечество», четвертые — что «мы наказаны за наши грехи». Как в такое тревожное время соблюсти информационную гигиену, не поддаться панике и не впасть в депрессию? Как достойно пройти этот сложный путь? Как не свихнуться, в конце концов?

- Сегодня люди изолированы друг от друга физически, но ментально и эмоционально мы все равно связаны. Вот вы спрашиваете, как не свихнуться. Один из рисков — это как раз то, что мы очень легко продолжаем заражать себя паническими и другими негативными состояниями через соцсети.

Поэтому надо, с одной стороны, обезопасить себя от угрозы заражения паническими настроениями, то есть просто почистить свою ленту от паникеров, с другой — все-таки пытаться поддерживать привычные связи с родными, близкими, коллегами: интересоваться делами, проводить совместные скайп-конференции, общаться на какие-то приятные темы, отправляя им месседжи о поддержке, заботе и надежде, что все будет хорошо. То есть следует разделить общение на две части: негативное исключать, а позитивное — наращивать.

Вы правы, что соцсети и СМИ наводнили фейки. Свести их влияние к минимуму можно. Для этого надо постараться быть максимально информированными и при этом сохранять голову холодной. Иных способов нет. Все держится исключительно на нашей личной способности сохранять себя в рабочем состоянии, понимании, что мы взрослые люди и должны быть собранными и готовыми в случае сложной ситуации стать теми, на кого могут положиться наши близкие — дети, пожилые родители, друзья, соседи, сотрудники. Никто, кроме нас, как говорится.

СМИ все равно будут делать свое черное дело — собирать жатву из этих хайпов. И мы никак не можем на это повлиять. Зато можем повлиять на самих себя, сознательно отгораживаясь от фейков. У каждого, в принципе, есть радар, позволяющий отличить достоверную информацию от заведомо недостоверной. Мы ведь склонны друг друга спрашивать: «А ты слышал то-то и то-то, как думаешь, это правда?» Так вот, если нам приходится задавать такой вопрос, то заинтересовавшая информация, скорее всего, неправда.

Еще у каждого из нас есть жизненный опыт и понимание, что мы в первую очередь несем ответственность за собственную жизнь. Никто не обязан следить за нашей информационной гигиеной. А поскольку мы теперь сидим дома и как никогда ранее можем управлять собственным информационным пространством, включая и выключая кнопки телевизоров и ноутбуков, почему бы это не делать осознанно?

Всегда есть те, от кого, как правило, исходит достоверная, взвешенная и разумная информация (и мы это знаем), чьим советам мы доверяем. Надо просто их держаться, — и все. Только самоконтроль. Никакого секретного рецепта здесь нет.

— Увы, сейчас не проводят социологические опросы и не «замеряют» настроение общества, так что оперировать цифрами не приходится. По вашим ощущениям, украинцы сегодня верят власти, обещающей не оставить их в беде?

— Пока не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы отношение к власти радикально изменилось. Наш стресс связан со страхом и неопределенностью. Психологически этот фон в большей степени располагает к росту недоверия. Мысль о том, что власть тебя бросила, на самом деле, утешительная. Парадокс, но нам приятнее чувствовать себя жертвой. Почему это приносит утешение, я до сих пор не могу понять, тем не менее это так. Мы любим теории заговора, потому что они дают нам ощущение некой стабильности, некой предсказуемости и некого порядка. А в ситуациях неопределенности ощущение порядка, стабильности и предсказуемости дефицитно и необходимо. В общем, скорее всего, будет расти недоверие к власти, чем доверие.

«Зеленский до сих пор самый рейтинговый политик, однако уже не самый влиятельный»

— Власть тоже попала в совершенно непривычные обстоятельства. Она вынуждена принимать непростые и непопулярные решения и нести бремя колоссальной ответственности. Как считаете, конфигурация власти сейчас меняется? Например, амбициозный и способный вести долгую игру министр внутренних дел Аваков явно примеряет роль спасителя нации. Именно он, а не премьер-министр выступает с инициативами и сообщает о планах Кабмина. Аваков вездесущ: предостерегает людей, вселяет в них уверенность и призывает не паниковать. Его выступления в соцсетях больше напоминают манифесты. В его текстах постоянно звучит местоимение «я». А президент тем временем, условно говоря, рассказывает, как уговорил маму не выходить из дома.

- Сложно судить о том, что происходит во власти, ведь мы все сейчас живем в каком-то виртуализированном пространстве и имеем дело с чем-то наподобие голограммы господина ПЖ или мамы господина ПЖ из известного фильма «Кин-дза-дза». Помните, там верховный правитель планеты, на которой оказались герои, появлялся именно так? Впрочем, это не мешало репрессивному аппарату планеты работать бесперебойно.

Сегодня мы не видим, например, физического взаимодействия руководства страны между собой, что обычно является очень надежным индикатором того, как выстроены иерархии: остался ли Зеленский главным человеком в стае, грубо говоря, или им уже стал Аваков.

Очевидно, что Аваков почувствовал во власти какой-то определенный вакуум. Теперь он стремится всеми своими силами и доступными ресурсами его заполнить. Я зафиксировалась бы в этой точке.

Произошли ли какие-то системные изменении во взаимоотношениях на властном Олимпе, пока не могу сказать. Но допускаю, что очень может быть. Мое ощущение (и оно созвучно с ощущением многих): действительно, Зеленский выпускает власть из рук. Он не умеет с ней управляться и не совсем контролирует ситуацию. Да, он до сих пор самый рейтинговый политик, однако уже не самый влиятельный.

И вот этот вакуум влиятельности, созданный Зеленским, заполняют все кому не лень, в том числе и глава Офиса президента Ермак. Очевидно, что Ермак и Аваков сейчас претендуют на какие-то зоны ответственности Зеленского. Неизвестно, как тот на это реагирует и видит ли он опасность. Может, не видит. А возможно, наоборот, воспринимает их как сильное плечо и верных соратников.

Власть — это игра. Не могу сейчас судить о том, насколько осознанно Зеленский ведет себя в этой игре. Или же он человек, которым играют. Сложно сказать.

— Аваков — стратег. Он всегда был сторонником жестких мер. Сегодня для их введения просто идеальное время. И до эпидемии многие аналитики говорили о том, что появился риск превратить Украину в полицейское государство. Теперь некоторые абсолютно уверены, что возможен такой сценарий.

— Тут есть два момента. Первый этот риск усугубляет, второй, наоборот, предотвращает.

Что усугубляет этот риск? Сейчас, когда мы все заперты дома, в своих частных контекстах, у нас нет возможности согласованного действия. Наше публичное пространство сжалось до экранов девайсов, через которые мы контактируем с миром. Разумеется, в таких условиях люди беззащитны перед усилением полицейского произвола. У нас нет возможности реально выступить с каким-то коллективным противодействием. Фактически мы все теперь живем в приватности, что свойственно авторитарным режимам. Однако, с другой стороны, чтобы вот так, с бухты-барахты, из демократического режима перейти в полицейский, или в какую-то диктатуру, или в некие квазитоталитарные формы, необходима серьезная эмоциональная подложка.

Мы видим, что Аваков ведет достаточно прозрачную игру. Он публикует псевдооптимистические тексты. Причем вроде предлагает решение проблем, а на самом деле это вторично, поскольку его настоящая цель — убедить людей, что ситуация весьма серьезная, риски очень большие, в бюджете денег совсем нет и вообще все плохо-плохо. Он конкретно запугивает народ. Если ему удастся каким-то образом этот страх распространить, а мы не сможем этому противостоять, то коллективно впадем в панические состояния и начнем искать спасителя. И тогда, может быть, Аваков добьется своего и придет к власти. Уже в виде какой-то квазихунты.

Но для этого должен появиться именно консолидированный коллективный ответ в виде страха, причем помещенного в некий единый нарратив. В настоящее время такая перспектива не просматривается. Пока Аваков при всей его опытности, многомудрости и уме (он очень умный политик) не очень хорош в том, чтобы управлять эмоциональными состояниями людей и создать эти большие нарративы, в рамках которых и забурлит потом наша эмоциональная коллективная жизнь (на волне таких эмоций возникают и падают политические режимы). У него много других талантов, но такого таланта я не вижу.

Этот факт, скорее, говорит о том, что риск превратиться в полицейское государство есть, но он недостаточно серьезный. Тем не менее нужно держать ухо востро. И вот тут каждый из нас — хозяин собственных эмоций. Мы сами решаем, поддаться панике и искать спасителя или сохранить свою голову холодной, объединиться с соседями и друзьями и полагаться на взаимопомощь больше, чем на спасение со стороны внешней силы. Если мы сохраним контроль над собой, у Авакова или у кого-то другого (кто, возможно, тоже сейчас имеет намерение консолидировать авторитарный режим в Украине) будет не так много шансов это сделать.

«Власть предержащим надо было быстро сориентироваться. Аваков сориентировался лучше других»

— На замену одиозному Богдану пришел Ермак. Как думаете, какую роль он отводит себе в этих закулисных игрищах?

- Мне кажется, Ермак гораздо более коварный и изощренный политик, чем Богдан. Богдан был для президента опорой, Ермак ею стал. Но Ермак более опасная опора, скажем так, поскольку склонен к каким-то теневым и подковерным играм. Богдан — парень достаточно прямой, обычно он все свои намерения выражал открыто и не особо подбирал выражения. Однозначно Ермак не такой.

Ослабил ли Ермак позиции Зеленского, сложно сказать, но мне кажется, Зеленский готов ему передать значительную часть полномочий — причем больше, чем их было у Богдана.

— А почему сейчас вообще не слышно Разумкова? Мы все-таки живем в парламентско-президентской республике.

- Да, но эта парламентско-президентская республика резко перешла в виртуальный режим. Сейчас перестроились каналы передачи и получения информации. Поэтому власть предержащим надо было быстро сориентироваться. Аваков сориентировался лучше других.

Почему-то мы все говорим об Авакове, но никто не говорит о Шмыгале и Разумкове. Не факт, что они молчат. Может, они что-то и говорят, просто это не попадает в поле нашего внимания. Поэтому тут, мне кажется, больше технологический момент, чем политический.

Зеленский же продолжает быть видимым, потому что у него миллионы подписчиков в соцсетях. Он не может исчезнуть из виртуального пространства. Всем остальным, наверное, сложнее в этом смысле. Им следует выдавать более мощный сигнал, чем они привыкли.

— Как пандемия и экономический кризис отразятся на наших моральных качествах? Общество сплотится, понимая, что уцелеть можно только вместе, или каждый предпочтет выплывать поодиночке?

- Думаю, мы как раз находимся на развилке — открыты и первый, и второй пути. Разобщаться или объединяться — это решение каждого из нас. Будем мы спасать себя или спасаться вместе с теми, живет рядом на лестничной клетке, кто составляет наше профессиональное или этническое сообщество (или более широкие какие-то идентичности). Равновероятно и то, и другое будущее.

Что касается реакции на экстремальное экономическое падение, то мы уже привыкли к такому. Единственное, к чему не привыкли, так это к экстремальному росту. Если бы он случился, его было бы гораздо сложнее перенести. А экстремальные падения — это то, что в нашем коллективном и индивидуальном опыте присутствует в изобилии, поэтому не станет чем-то абсолютно новым для украинцев.

В последнее время мы все немножко в шоке, что поделаешь. Вся планета столкнулась с тем, чего раньше не было. Впервые одновременно накрыло всех. Мы можем перекрикиваться с людьми из других стран, спрашивать: «А как у вас?» — и понимать, что у всех происходит приблизительно одно и то же. Невзирая на то что одни живут в аграрных укладах, другие в постиндустриальных, и что до этого мы были очень разными, все человечество оказалось в одной лодке. Поэтому констатируем, что, по сути, мы просто люди.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный украинский писатель Андрей Курков спрогнозировал, что изменится в жизни людей в мире и в Украине после пандемии коронавируса.

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