- 09:53 Уже не самый влиятельный: в Украине рассказали неожиданную правду про Зеленского
- 09:43 Полиция нашла сбежавших из-под карантина украинцев
- 09:41 Дантес признался, чем его раздражает Дорофеева
- 09:37 Американка похвасталась, что не соблюдает карантин, заразилась коронавирусом и описала жуткие ощущения
- 09:25 Мир без людей: в сети показали, как узнаваемые туристические места выглядят во время карантина
- 09:07 Мэры итальянских городов матом призывают граждан соблюдать карантин (вирусное видео)
- 08:57 Зрады нет: в "Слуге народа" ответили по поводу скандальных договоренностей Ермака по Донбассу
- 08:21 Путин готовится закрыть Москву? В России военных перебрасывают на автобусах с надписью "дети"
- 08:13 Меган Маркл и принц Гарри переехали жить в США
- 08:02 Зеленский теряет власть, а Ермак и Аваков заполняют этот вакуум, — политический психолог
- 07:48 Как коронавирус уничтожает легкие: врачи показали ужасающее видео
- 07:30 Российский эксперт о ситуации в ОРДЛО: «Одного зараженного коронавирусом будет достаточно для непоправимого удара»
Уже не самый влиятельный: в Украине рассказали неожиданную правду про Зеленского
В нынешней ситуации в Украине граждане все больше теряют уверенность в том, что президент Зеленский остается «главным в стае». Такое неожиданное заявление в интервью «ФАКТАМ» сделала известный политический психолог, кандидат психологических наук Светлана Чунихина.
По ее мнению, Зеленский выпускает власть из рук, не умея с ней управляться, и уже не совсем контролирует ситуацию.
И хотя он сохраняет статус самого рейтингового украинского политика, однако с места самого влиятельного человека в Украине его уже сместили.
Психолог отмечает, что в настоящее время за эту роль конкурируют глава Офиса президента Андрей Ермак и активизировавшийся на теме противодействия пандемии коронавируса министр внутренних дел Арсен Аваков. Именно последний как никто почувствовал во власти определенный вакуум и стремится всеми своими силами и доступными ресурсами его заполнить.
«Очевидно, что Ермак и Аваков сейчас претендуют на какие-то зоны ответственности Зеленского. Неизвестно, как тот на это реагирует и видит ли он опасность. Может, не видит. А возможно, наоборот, воспринимает их как сильное плечо и верных соратников», — констатировала собеседник «ФАКТОВ».
Читайте также: Пока Зеленский молчит, Аваков становится премьером: почему это опасно для Украины
Полный текст интервью с политическим психологом читайте в статье «Зеленский теряет власть, а Ермак и Аваков заполняют этот вакуум, — политический психолог».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Американка похвасталась, что не соблюдает карантин, заразилась коронавирусом и описала жуткие ощущения
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!