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Украина

Фанатка "Новороссии" во Львове распространяла фейки про коронавирус

13:38 27 марта 2020 173
Сотрудник СБУ
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Украинская спецслужба разоблачила во Львове местную жительницу, которая распространяла в сети ложную информацию, связанную с пандемией коронавируса, а также пропагандировала идеи так называемой «Новороссии». Ранее СБУ пресекла деятельность интернет-агитатора из Днепра, действующего по указке ФСБ.

«Львовянка, которая является участницей более тысячи сообществ в запрещенных в Украине соцсетях, со своего аккаунта сознательно распространяла ложную информацию о COVID-19. Женщина пыталась нагнетать панические настроения среди населения и дестабилизировать ситуацию в регионе», — сообщили в СБУ и добавили, что на компьютере, изъятом во время обыска по месту жительства женщины, нашли сообщения с призывами к свержению конституционного строя и пропагандой идеи создания так называемой «Новороссии».

Сейчас следователи проверяют информацию о возможной координации действий интернет-пропагандистки с российскими спецслужбами и террористическими «Л/ДНР».

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за распространение фейковых сообщений о пандемии и материалов с призывами к изменению государственной границы Украины СБУ задержала жителя Одессы.

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