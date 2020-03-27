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Фанатка "Новороссии" во Львове распространяла фейки про коронавирус
Украинская спецслужба разоблачила во Львове местную жительницу, которая распространяла в сети ложную информацию, связанную с пандемией коронавируса, а также пропагандировала идеи так называемой «Новороссии». Ранее СБУ пресекла деятельность интернет-агитатора из Днепра, действующего по указке ФСБ.
«Львовянка, которая является участницей более тысячи сообществ в запрещенных в Украине соцсетях, со своего аккаунта сознательно распространяла ложную информацию о COVID-19. Женщина пыталась нагнетать панические настроения среди населения и дестабилизировать ситуацию в регионе», — сообщили в СБУ и добавили, что на компьютере, изъятом во время обыска по месту жительства женщины, нашли сообщения с призывами к свержению конституционного строя и пропагандой идеи создания так называемой «Новороссии».
Сейчас следователи проверяют информацию о возможной координации действий интернет-пропагандистки с российскими спецслужбами и террористическими «Л/ДНР».
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за распространение фейковых сообщений о пандемии и материалов с призывами к изменению государственной границы Украины СБУ задержала жителя Одессы.
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