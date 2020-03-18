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Украина

Распространял фейки о коронавирусе: в Одессе поймали интернет-провокатора (фото)

15:08 18 марта 2020 105
Смартфон
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Служба безопасности Украины привлекает к ответственности лиц, которые распространяют в интернете ложную информацию о коронавирусе COVID-19. Один из таких интернет-провокаторов действовал в Одессе.

Как сообщает пресс-служба СБУ, в связи с введением ограничений, связанных с борьбой с пандемией, активизировались пропагандисты сепаратизма. Они раздувают панику и протестные настроения, пытаются дискредитировать государственную власть.

В Одессе сотрудники СБУ пресекли деятельность такого провокатора. Он распространял ложную информацию о коронавирусе и публиковал материалы с призывами к изменению государственной границы Украины.

В последние дни за подобные нарушения привлекли к ответственности еще пять человек в Черновицкой и Луганской областях.

СБУ также отмечает появление в соцсетях большого числа деструктивных сообществ и множество ложных публикаций в российских СМИ.

Напомним, РосСМИ умудрились сообщить о закрытии метрополитена во Львове.

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