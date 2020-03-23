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В Днепре задержали работавшего на ФСБ распространителя фейков о коронавирусе (видео)
Служба безопасности Украины разоблачает граждан, которые распространяют фейки о коронавирусе. Всего с прошлой недели выявили уже 38 человек.
Пресс-служба СБУ сообщает, что правоохранители пресекли в Днепре деятельность интернет-агитатора, который действовал по заданию спецслужб РФ. Он распространял в соцсетях ложную информацию о пандемии корнавируса COVID-19 в Украине и призывал к нарушению территориальной целостности страны.
Днепрянин делал фото и видео с пустыми полками в магазинах, фиксировал работу спецтехники и правоохранителей, очереди в аптеки. Затем этим материалы заказчики планировали использовать при подготовке ложных новостей.
При обыске сотрудники СБУ нашли доказательства противоправной деятельности интернет-агитатора.
Среди фейков, распространявшихся пропагандистом, обнаружено и видео драки в городском транспорте, которая якобы произошла из-за кашля одного из пассажиров. СБУ уже опровергла этот ролик, как недостоверный.
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