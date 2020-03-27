Как коронавирус захватывает Украину: свежая инфографика

Украина

В сети появилась инфографика, демонстрирующая темпы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 по территории Украины. Напомним, по состоянию на 10:00 27 марта МОЗ констатировал заражение 216 украинцев.

Новую инфографику составил закарпатский интернет-ресурс Mukachevo.net.

Она показывает, что больше других регионов страдают Черновицкая (47 подтвержденных диагнозов), Ивано-Франковская (24) и Тернопольская (25) области, а также столичный регион (в Киеве зафиксировано 47 случаев инфицирования, в Киевской области — 52).

Минздрав, в свою очередь, озвучил возрастную статистику заболеваемости. По словам главного санврача Украины Виктора Ляшко, в Украине чаще всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет — их доля в общей структуре инфицированных составляет 38%, тогда как доля граждан пожилого возраста (50−65 лет) достигает 30%.

Общая возрастная разбивка:

до 18 — 9%;

18−29 — 17%;

30−49 — 38%;

50−65 — 30%;

65+ - 6%.

По мнению Виктора Ляшко, которое он озвучил на брифинге, такая тенденция свидетельствует о том, что люди старшего возраста выполняют меры профилактики и ограничивают мобильность, тогда как люди от 18 до 49 леи еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, нависшей над Украиной и всем миром.

Он также не исключил, что власти придется пойти на новые карантинные ограничения, чтобы ограничить свободу передвижения молодых людей.

Напомним, известный писатель Андрей Курков в интервью «ФАКТАМ» рассказал, как пандемия повлияет на будущее человечества.

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