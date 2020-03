Общество и люди

Сегодня весь мир переживает крайне сложную ситуацию с коронавирусом. Каждый из нас, еще несколько дней назад строивший планы на месяцы и годы вперед, почувствовал себя будто с обрезанными крыльями. Полная неизвестность того, как будут развиваться события дальше, страх за жизнь и здоровье родных, неуверенность в завтрашнем дне, связанная у многих с потерей работы и прежнего дохода… Но нет ничего сильнее веры и надежды. Очень важно сегодня верить в то, что человечество преодолеет трудности и наш мир станет лучше и добрее. Сегодня «ФАКТЫ» начинают новый проект — серию интервью с известными людьми и лидерами отраслей о том, как, с их точки зрения, мир изменится после пандемии. И первый наш собеседник — украинский писатель Андрей Курков, творчество которого популярно во многих странах мира.

«Эпидемии происходят тогда, когда мир к ним не готов, когда он отвык от того, что нужно быть начеку»

— Андрей, многие современные философы говорят о том, что ситуация с коронавирусом всем нам, землянам, дана не случайно. Якобы чаша грехов человечества переполнилась, мир оказался на пороге третьей мировой войны и, если бы не коронавирус, она могла бы вот-вот начаться… А что вы думаете по этому поводу?

- Данная точка зрения — философское преувеличение, в котором, правда, четко указаны в виде причин реально существующие проблемы. С таким же успехом можно было бы говорить, что Вторая мировая война остановила технический прогресс, который посягал на природу и начинал уничтожать экологию. А то, что мир находится в состоянии экономического и морального кризиса, — это понятно. Подобные эпидемии происходят примерно раз в сто лет. И, как правило, тогда, когда мир к ним не готов, когда он отвык от того, что нужно быть начеку. Это случилось и сейчас. Ухудшающаяся экология делает иммунитет человека слабым. И в результате эпидемии идет «выкашивание» людей, организм которых не обладает достаточной устойчивостью к вирусам. До нынешней пандемии таковой была «испанка» в 1918 году. А до этого свирепствовали холера и чума. В средние века они «выкашивали» в отдельных странах до половины населения.

Андрей Курков: «Ухудшающаяся экология делает иммунитет человека слабым. И в результате эпидемии идет «выкашивание» людей». Фото: odb.te

— Ужасно! Все говорят, что мир после пандемии уже никогда не будет прежним. А как именно, с вашей точки зрения, он изменится?

— Думаю, психологически мы будем очень долго выходить. Даже когда пандемия на Земле закончится, в головах она будет еще продолжаться. И это естественный процесс. Люди станут сознательно или бессознательно искать присутствие коронавируса еще через пять лет после окончания пандемии. Они будут шарахаться от тех, кто кашляет, многие будут по инерции носить в кармане маски. Но главное то, что полностью изменятся правила и традиции жизни людей. Это коснется многого.

Что может произойти положительного? Так это то, что может подняться в ценности дружба людей. В прошлое уйдет популярность больших тусовок. В цене будут маленькие сообщества, состоящие из действительно близких людей, которые готовы пережидать трудные времена и бороться вместе. Это люди, которые не боятся получить вирус друг от друга, но опасаются подхватить его от всех остальных. Маленькие «крепости» человеческого общения станут тенденцией следующего десятилетия. Очень осторожно люди будут относиться к приобретению новых знакомых.

А вообще изменится всё. Перенастроится восприятие социальной жизни. Изменится отношение к праздникам, вечеринкам, поменяется даже мода на одежду.

Андрей Курков: «В прошлое уйдет популярность больших тусовок. В цене будут маленькие сообщества, состоящие из действительно близких людей»

— И как же?

— В первые годы, думаю, в ней не будет ярких цветов, особой смелости. В приоритете будет строгость. То, что до пандемии казалось ценным и интересным, после нее может оказаться смешным и неважным. И, возможно, даже начнет раздражать.

«У богатых и влиятельных добавится желание гордиться дружбой с известными врачами и учеными»

— С пандемией уйдет способ жизни, который еще недавно нравился большинству людей, — продолжает Андрей Курков. - И, конечно, придет ему на смену новый. В приоритете будет безопасная форма социального поведения.

— Имеете в виду внедрение жесткого санитарного контроля во всех сферах?

— Нет, я говорю сейчас не об административных мерах, а прежде всего о людях и их решениях. К примеру, ночные клубы будут намного менее востребованы, чем до этого времени. Касается это также тех кафе и баров, где многие толпились ради хорошего настроения, выпивая плечом к плечу с незнакомцами. В глазах большинства после пандемии такое беспечное поведение человека будет нести на себе не знак тренда, а печать идиотизма.

Андрей Курков: «После пандемии беспечное поведение человека в ночных клубах и барах будет нести на себе не знак тренда, а печать идиотизма»

Многое переосмыслится, причем на всех уровнях. Возьмем, к примеру, индустрию лакшери. Она или должна будет опустить цены и сделать свой товар более доступным среднему классу, или смириться с тем, что в десять раз упадет доход. Связано это вот с чем. Богатые люди, которые переживут нынешнюю ситуацию, поймут, что для них финансовая подушка во времена кризиса должна быть намного большего размера, чем они думали раньше, и начнут экономить. Таким образом сегмент роскошных товаров уменьшится на рынке в несколько раз. Кроме того, будет намного сложнее заниматься маркетингом новых ресторанов. Многие маркетологи будут пытаться «продать» минувшую трагедию под видом трагикомедии. Например, назвав бар «Антивирус». Но это не будет трендом.

— А что же будет?

- Трендом станет все, что действительно работает на укрепление иммунитета. Эту идею возьмут на вооружение владельцы фитнес-центров, доказывая, что только иммунитет, добытый физическими упражнениями, способен упредить заболевания их клиентов любым вирусом. Фитнес-центры в таком случае, разумеется, поддержит мировая корпорация производителей спортивной одежды. И это станет мировым трендом. Наверняка появятся новые бизнесы, рассчитанные на малообразованные доверчивые слои населения. Людям будут предлагать чудо-чаи и биодобавки, которые якобы способны привить иммунитет от любого вируса.

Андрей Курков: «Трендом станет все, что действительно работает на укрепление иммунитета»

— До сих в приоритете у многих людей были успех, карьера, деньги. А что будет в топе ценностей после пандемии? Сместятся ли приоритеты?

— Основные — нет. Успех, деньги, богатство и влияние обязательно останутся. К этому у богатых и влиятельных добавится желание гордиться дружбой с известными врачами и учеными. Правда, это уже было и до пандемии, но, думаю, традиция пойдет в развитие.

«Люди будут путешествовать даже больше, чем раньше, опасаясь, что следующая пандемия может забрать у них эту возможность»

— Как вы считаете, после пандемии профессия врача станет самой престижной?

— Нет, так кажется сейчас, на пике опасности. Мы живем в состоянии аффекта. И потому на первый план вышла ценность жизни физической, физиологической. Врачей же всегда ценят, любят и уважают — и готовы стоять перед ними на коленях, если вопрос касается жизни и смерти.

— Экология станет лучше?

— Она уже такой стала. Ситуация с чистотой воздуха и воды на процентов 30−40 уже улучшилась по сравнению с тем, что было. Страх остановил экономику. Остановившаяся экономика дает возможность Земле вздохнуть на полные легкие.

— А что, если она не захочет вновь терять эту способность?

— У нее не будут спрашивать.

— Как скоро смогут восстановиться мировая и украинская экономика?

— Экономика возродится, но это будет длительный процесс и не такой простой, как может казаться. Розничная торговля, к примеру, восстановится медленнее, чем производство. Легко снова запустить производство, скажем, одежды: брюк, носков… Производство станет торопить розничную продажу, куда будут на выгодных условиях привлекаться молодые люди, не имеющие опыта. Они, расценив это как свой шанс, поспешат арендовать площадки для продажи, взяв деньги в кредит. Но они не учтут, что интерес потенциальных покупателей к товарам не первой необходимости вернется не сразу. В результате за несколько месяцев человек окажется в долговой яме. Будет целая волна таких банкротств.

И еще один момент: чем крупнее бизнес, тем сложнее ему будет восстанавливаться. Для того чтобы запустить, к примеру, аэробусы, нельзя делать перерыв — в кармане должны быть оборотные средства, нужно быть постоянно в связке с партнерами. Пандемия разрушит многие связи. А начать восстанавливать старый бизнес с новыми партнерами крайне сложно.

Андрей Курков: «После пандемии полностью изменятся правила и традиции жизни людей»

— Генсек ООН призвал страны прекратить войны. Может ли после пандемии наступить мир во всем мире или это утопия?

— К сожалению, войны продолжаются, независимо от сложившейся ситуации с коронавирусом.

— Вы собираетесь написать роман о пандемии?

— Пока что нет, у меня есть другие планы. Мы с Юрком Винничуком сейчас заканчиваем редактировать совместно написанный исторический приключенческий роман «Ключи Марии».

— Ваша семья сейчас находится в Украине или в Англии, откуда родом ваша жена Элизабет?

— Дети — за границей, а мы с женой в Киеве. Но рассказывать о семье подробнее не хочу — пусть живут спокойно.

— Как вы думаете, будут ли после пандемии люди так же активно путешествовать по миру, как до нее?

— Будут даже больше, опасаясь, что следующая пандемия может забрать у них эту возможность.

— Какой главный урок должны вынести люди из сложившейся ситуации?

— Они должны просто снова включить песню Фреди Меркьюри Show Must Go On («Шоу должно продолжаться») и попробовать под нее танцевать.

— Чтобы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Оптимизма, веры в свой иммунитет и относительно здорового образа жизни, который не исключает иногда бокал хорошего красного вина.

Ранее украинские знаменитости рассказали читателям «ФАКТОВ», чем они занимаются во время карантина, чтобы не умереть со скуки и не набрать лишних килограммов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter