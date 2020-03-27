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Украина

Умершая от коронавируса знахарка в Конотопе могла заразить до сотни людей: мэр бьет тревогу

14:06 27 марта 2020 237
Тест на коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Умершая в Конотопе (Сумская область) от коронавируса 76-летняя женщина могла заразить до сотни местных жителей — она была знахаркой и занималась биоэнергетикой.

По словам мэра Конотопа Артема Семенихина, на данный момент установлены 70 человек, с которыми контактировала знахарка. «Из Сумской лаборатории поступила информация о том, что заболевание коронавирусом у умершей позавчера женщины, к сожалению, подтвердилось. Также экспресс-тесты подтвердили заболевание у ее троих родственников — сына, дочки и внука», — добавил мэр Конотопа, отметив, что количество людей, контактировавших со знахаркой, может быть много больше.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ровенской области подтвердили 9 новых случаев COVID-19 — заболели жители одного села в Сарненском районе, посещавшие собрание в местной протестантской церкви.

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Умершая от коронавируса знахарка в Конотопе могла заразить до сотни людей: мэр бьет тревогу

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