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Умершая от коронавируса знахарка в Конотопе могла заразить до сотни людей: мэр бьет тревогу
Умершая в Конотопе (Сумская область) от коронавируса 76-летняя женщина могла заразить до сотни местных жителей — она была знахаркой и занималась биоэнергетикой.
По словам мэра Конотопа Артема Семенихина, на данный момент установлены 70 человек, с которыми контактировала знахарка. «Из Сумской лаборатории поступила информация о том, что заболевание коронавирусом у умершей позавчера женщины, к сожалению, подтвердилось. Также экспресс-тесты подтвердили заболевание у ее троих родственников — сына, дочки и внука», — добавил мэр Конотопа, отметив, что количество людей, контактировавших со знахаркой, может быть много больше.
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