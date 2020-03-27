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Все ходили в церковь на собрание: вскрылась шокирующая деталь о вспышке коронавируса на Ровенщине
Все 9 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Ровенской области зафиксированы в одном селе Сарненского района — Тынном, больные посещали собрание в местной протестантской церкви. Об этом местному интернет-ресурсу сообщил главный санитарный врач области Роман Сафонов.
По его словам, прихожанкой была и пожилая женщина, которая стала первой жертвой коронавируса в регионе. Она заболела 13 марта, а 19 марта ее госпитализировали с диагнозом «двусторонняя пневмония».
В настоящее время медики устанавливают всех лиц, посещавших богослужение.
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Также известно, что на въезде в село Тынное обустроили КПП, на котором спасатели контролируют все въезды и выезды.
Крупногабаритный транспорт пустили в объезд через соседний населенный пункт Пущин.
Напомним, согласно оперативным данным Минздрава, по состоянию на 10:00 28 марта коронавирусная инфекция была подтверждена у 218 граждан Украины, скончались пять человек.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.