Украина

Все ходили в церковь на собрание: вскрылась шокирующая деталь о вспышке коронавируса на Ровенщине

Все 9 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Ровенской области зафиксированы в одном селе Сарненского района — Тынном, больные посещали собрание в местной протестантской церкви. Об этом местному интернет-ресурсу сообщил главный санитарный врач области Роман Сафонов.

По его словам, прихожанкой была и пожилая женщина, которая стала первой жертвой коронавируса в регионе. Она заболела 13 марта, а 19 марта ее госпитализировали с диагнозом «двусторонняя пневмония».

В настоящее время медики устанавливают всех лиц, посещавших богослужение.

Также известно, что на въезде в село Тынное обустроили КПП, на котором спасатели контролируют все въезды и выезды.

Крупногабаритный транспорт пустили в объезд через соседний населенный пункт Пущин.

Напомним, согласно оперативным данным Минздрава, по состоянию на 10:00 28 марта коронавирусная инфекция была подтверждена у 218 граждан Украины, скончались пять человек.

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