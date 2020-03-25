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В Сумской области умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
В Конотопе Сумской области в больнице умерла пожилая женщина, у которой подозревали заражение коронавирусом. У 76-летней пациентки начались проблемы с дыханием, женщину подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких, но реанимационные меры не помогли. Врачи констатировали летальный исход. В больнице дожидаются диагноза из референс-лаборатории, но первичные тесты подтвердили COVID-19.
С начала дня 25 марта в Украине подтвердили 32 случая заражения коронавирусом. Первые заболевшие обнаружены в Харькове и Херсонской области. Всего по стране заболели 145 человек, выздоровел лишь один, пятеро заразившихся скончались.
Первичная диагностика выявила одного заболевшего в Харькове. Городская лаборатория сообщила о положительном результате анализа на коронавирус. Пока этот случай не внесен в общеукраинскую статистику — в городе ждут подтверждения диагноза от референс-лаборатории в Киеве.
Еще одна заболевшая женщина выявлена в Геническе Херсонской области. Для региона это первый зафиксированный случай заболевания. Женщина госпитализирована, состояние оценивается как удовлетворительное. Семья заболевшей осталась дома, но обязалась соблюдать режим самоизоляции.
А в Одесском регионе подтверждены три новых случая заболевания COVID-19. Таким образом в регионе зафиксировано четверо больных коронавирусной инфекцией. Об этом поздно вечером 25 марта сообщил глава обладминистрации Максим Куцый со ссылкой на оперативные данные тестов лабораторного центра Минздрава в Одессе.
«Положительные результаты на COVID-19 поступили на жителей Одессы: мужчину 1973 года рождения, женщину и мужчину 1965 и 1963 года рождения», — сообщил глава администрации.
Напомним, «ФАКТЫ» отслеживают подтвержденные случаи заболевания COVID-19 в разрезе областей, а также среди украинцев за границей.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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