Украина

В Сумской области умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

В Конотопе Сумской области в больнице умерла пожилая женщина, у которой подозревали заражение коронавирусом. У 76-летней пациентки начались проблемы с дыханием, женщину подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких, но реанимационные меры не помогли. Врачи констатировали летальный исход. В больнице дожидаются диагноза из референс-лаборатории, но первичные тесты подтвердили COVID-19.

С начала дня 25 марта в Украине подтвердили 32 случая заражения коронавирусом. Первые заболевшие обнаружены в Харькове и Херсонской области. Всего по стране заболели 145 человек, выздоровел лишь один, пятеро заразившихся скончались.

Первичная диагностика выявила одного заболевшего в Харькове. Городская лаборатория сообщила о положительном результате анализа на коронавирус. Пока этот случай не внесен в общеукраинскую статистику — в городе ждут подтверждения диагноза от референс-лаборатории в Киеве.

Еще одна заболевшая женщина выявлена в Геническе Херсонской области. Для региона это первый зафиксированный случай заболевания. Женщина госпитализирована, состояние оценивается как удовлетворительное. Семья заболевшей осталась дома, но обязалась соблюдать режим самоизоляции.

А в Одесском регионе подтверждены три новых случая заболевания COVID-19. Таким образом в регионе зафиксировано четверо больных коронавирусной инфекцией. Об этом поздно вечером 25 марта сообщил глава обладминистрации Максим Куцый со ссылкой на оперативные данные тестов лабораторного центра Минздрава в Одессе.

«Положительные результаты на COVID-19 поступили на жителей Одессы: мужчину 1973 года рождения, женщину и мужчину 1965 и 1963 года рождения», — сообщил глава администрации.

Напомним, «ФАКТЫ» отслеживают подтвержденные случаи заболевания COVID-19 в разрезе областей, а также среди украинцев за границей.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter