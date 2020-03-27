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Шоу-бизнес

«Нужно наполнять свой сосуд»: Вера Брежнева показала фото в постели

14:09 27 марта 2020 202
Вера Брежнева
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Певица Вера Брежнева, которая ранее показала постельное фото с мужем, снова порадовала пикантным снимком.

А еще звезда поделилась советами, как не выгореть. Она посоветовала женщинам представить, что они — «дивной красоты кувшины, прекрасные сосуды с живительной силой».

Брежнева

«Но когда сосуд начинают чрезмерно дергать — вода расплёскивается. Чем больше его дергают, тем сильнее из него выплёскивается .И вот, в какой то момент ее остается совсем на дне-той самой живительной силы, что не хватает уже даже на саму себя. Не то, чтобы напоить кого-то. И тогда, чтобы вернуть баланс — сосуд снова нужно наполнить», — напоминает Вера.

Она отмечает, что сделать это может только сама женщина. «Свой сосуд мы можем наполнить только сами. Так как мы, женщины, имеем великую силу — самонаполнения. И сделать это можно лишь в одном случае. Оставив сосуд на время в покое. В прямом и переносном смысле слова). Угадайте как? Есть несколько способов», — заинтриговала певица.

А после посоветовала сон и удовольствия — «поход в кино, на выставку, встреча с подругой, любимый десерт раз в неделю, поход в спа, бокал вина, покупка чего-то».

Кстати, ранее Брежнева показала, как расслабляется, танцуя под известные композиции.

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