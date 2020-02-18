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Вера Брежнева оторвалась под хиты Меладзе и Монатика (видео)
Популярная певица Вера Брежнева, отметившая недавно 38-й день рождения, вернулась после небольшого отдыха к работе и закатила по этому поводу бурную вечеринку для своего коллектива. Артистка сама выступила в роли диджея и подобрала плей-лист любимых песен. Она отрывалась под хиты мужа Константина Меладзе и Димы Монатика. Видео горячих танцев Вера опубликовала на своей странице в Instagram.
«Так интересна и быстротечна жизнь и так важно успевать получать удовольствие в этом бурном потоке, что мы и сделали после моего дня рождения, когда я вернулась к работе, решили отпраздновать его ещё раз в узком кругу коллектива», — рассказала Вера и добавила, что уже собирает треки для новой вечеринки.
Напомним, Вера Брежнева с мужем Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой Киперман отдохнули в Италии. Свой день рождения она встретила в узком семейном кругу. Старшая дочь певицы Соня живет в США и уже завела бойфренда.
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