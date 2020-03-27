Украина

В Одесском медуниверситете заявили о грубых нарушениях прокурора Острик во время обыска в вузе

В Одесском медуниверситете обвинили городскую прокуратуру № 3 в содействии рейдерам и сообщили о многочисленных нарушениях при проведении обысков в ректорате и домах должностных лиц университета. Заявление опубликовано на официальном сайте ОНМедУ.

Обыски проходили 24 марта и длились до 3 часов утра следующего дня. Прокуратура изъяла журналы входящей корреспонденции, личные дела нескольких сотрудников и тендерную документацию, которая находится в открытом доступе на сайте «Прозоро».

Основанием для открытия уголовного дела стало заявление так называемого Наблюдательного совета. Как сообщили в Одесском медуниверситете, орган был создан Ульяной Супрун в 2018 году для легализации рейдерского захвата университета и был распущен указом Минздрава в декабре 2019 года. Фактически досудебное расследование сегодня осуществляется на основании заявления несуществующего юридического лица.



«К сожалению, Одесская городская прокуратура № 3 активно участвует в очередной попытке незаконного захвата власти в ОНМеДУ, которую осуществляют Дубинина и Аймедов, — говорится в заявлении вуза. — Прокуратура во главе с прокурором Оксаной Острик не занимается расследованием уголовного дела, а пытается блокировать работу ОНМедУ, постоянно вызывая на допросы лиц, которые не имеют никакого отношения к государственным закупкам».

В медуниверситете считают, что прокуратура нарушила территориальную подследственность: обыск проводился на основании решения судьи Суворовского районного суда, в то время как ОНМедУ находится в Приморском районе города. В нарушение карантина сотрудники правоохранительных органов проводили следственные действия без масок и перчаток. Кроме того, вопреки закону в обыске задействовали уволенного за прогулы сотрудника университета Буковского и неизвестного мужчину, который снимал обыск на видео. Он постоянно находился возле прокурора Оксаны Острик и получал от нее указания.

«Когда мы начали фиксировать лицо указанной личности на камеру, то самопровозглашенный „представитель“ прокуратуры просто убежал с места проведения обыска. Сегодня мы владеем достаточными сведениями, которые позволяют установить эту личность. Мы не исключаем, она связана с членами расформированного Наблюдательного совета и уволенными Дубининой и Аймедовым», — говорится в тексте.

«Обыск стал очередным дерзким нарушением конституционных и процессуальных гарантий. Мы считаем так называемое досудебное следствие спектаклем и попыткой реванша рейдеров, которые не оставляют попыток захватить ОНМедУ», — заявили в университете.

Как ранее сообщали СМИ, бывшая и. о. министра Ульяна Супрун создала Наблюдательный совет указом № 2380 от 21 декабря 2018 года в нарушение законодательства и устава ОНМедУ, согласно которому персональный состав совета определяется путем открытого голосования трудового коллектива по представлению ученого совета.

Проигнорировав это требование, Супрун включила в состав совета людей, которые не имеют отношения к ОНМедУ и неоднократно участвовали в силовом захвате здания университета. Кроме того, на момент создания фейкового органа в медуниверситете уже 3 года действовал Наблюдательный совет со сроком полномочий до 2022 года. Со своей стороны Минздрав создал его клон, чтобы легализовать посягательства на университет Владлены Дубининой и Константина Аймедова, которых ранее Супрун пыталась назначить и. о. ректора.

19 декабря 2019 года заместитель министра здравоохранения Андрей Семиволос подписал указ о недействительности распоряжения Супрун о создании Наблюдательного совета.

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