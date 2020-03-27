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Деньги и рутина: гороскоп на 28 марта для всех знаков зодиака
Суббота, 28 марта, — день, который не от вас особенных энергетических затрат.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 28 марта для всех знаков зодиака.
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Овен
У вас может резко испортится настроение и все будет валиться из рук.
Телец
Тельцов ждут приятные растраты, которые не очень ударят по карману, но принесут радость.
Близнецы
День приготовил для вас рутинные домашние хлопоты и привычный набор повседневных деловых задач.
Рак
Возможно, вам придется помочь другим людям, взять на себя заботу о ком-то.
Лев
Не стоит планировать новые мероприятия, постарайтесь хорошо отдохнуть.
Дева
Девы, проявите хозяйственность и по возможности не оставляйте дела незаконченными.
Весы
Деловые вопросы в этот день постарайтесь обсуждать и решать только вместе с родными людьми.
Скорпион
Совет звезд: не перегружайте себя лишними хлопотами, постарайтесь получить удовольствие от жизни.
Стрелец
Возможны неожиданные денежные поступления, но не спешите тратить, деньги вам скоро понадобятся.
Козерог
В субботу обязательно появится тот, кто помешает осуществить задуманное, поэтому не стройте серьезных планов.
Водолей
Хороший день для благоустройства окружающего пространства, но не для ремонта, иначе будете иметь дело с полицией.
Рыбы
Проявите дома щедрость и снисходительность, даже если это доставляет некоторые временные неудобства.
Хорошего вам дня!
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