Стиль жизни

Деньги и рутина: гороскоп на 28 марта для всех знаков зодиака

Суббота, 28 марта, — день, который не от вас особенных энергетических затрат.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 28 марта для всех знаков зодиака.

Овен

У вас может резко испортится настроение и все будет валиться из рук.

Телец

Тельцов ждут приятные растраты, которые не очень ударят по карману, но принесут радость.

Близнецы

День приготовил для вас рутинные домашние хлопоты и привычный набор повседневных деловых задач.

Рак

Возможно, вам придется помочь другим людям, взять на себя заботу о ком-то.

Лев

Не стоит планировать новые мероприятия, постарайтесь хорошо отдохнуть.

Дева

Девы, проявите хозяйственность и по возможности не оставляйте дела незаконченными.

Весы

Деловые вопросы в этот день постарайтесь обсуждать и решать только вместе с родными людьми.

Скорпион

Совет звезд: не перегружайте себя лишними хлопотами, постарайтесь получить удовольствие от жизни.

Стрелец

Возможны неожиданные денежные поступления, но не спешите тратить, деньги вам скоро понадобятся.

Козерог

В субботу обязательно появится тот, кто помешает осуществить задуманное, поэтому не стройте серьезных планов.

Водолей

Хороший день для благоустройства окружающего пространства, но не для ремонта, иначе будете иметь дело с полицией.

Рыбы

Проявите дома щедрость и снисходительность, даже если это доставляет некоторые временные неудобства.

Хорошего вам дня!

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