Игрок сборной Украины самостоятельно поборол коронавирус (фото)

Спорт

Баскетболист сборной Украины Вячеслав Бобров заразился коронавирусом, когда возвращался в Украину из Испании. Об этом баскетболист написал на своей странице в Instagram.

«Всем привет! Для многих уже не секрет, что у меня положительный результат на коронавирус! Сейчас я нахожусь еще в больнице, так как помимо коронавируса у меня еще односторонняя пневмония. Прошу всех отнестись к этой проблеме серьезней, так как это может произойти с каждым. Могу предположить, что заболел, когда возвращался домой из Испании. Очень много людей в аэропорту были без масок и неподобающим образом отнеслись к здоровью других людей. Ожидал более жесткой проверки по прилету, но у нас всего лишь проверили температуру при выходе из самолета. Никто не мог проверить, пил ли кто жаропонижающие таблетки во время полета, было ли кому-то плохо. У всех была одна цель вернуться на родину, а там как будет… Мы вернулись 16 марта, в последний день, когда закрыли границы. Спустя 2 дня у меня впервые поднялась температура до 37. На что я не сильно обратил внимание, так как счел на усталость от переездов. На второй день почти ночью у меня поднялась температура до 38,5. Я выпил жаропонижающее. Ближе к вечеру пятницу у меня снова вернулась температура 38,4. Скорую сумел я вызвать только с 3 раза, так как попадал на диспетчеров областных больниц. Каждой из которой я объяснял одну и ту же информацию, откуда я прилетел и какие у меня симптомы. Меня привезли в Александровскую больницу в центре города, возле Гулливера. После дезинфекции, меня впустили в приемное отделение больницы. Составили протокол, анкету, собрали все данные и сделали тест на грипп и экспресс тест на коронавирус. Гриппа у меня не оказалось, температура уже поднялась до 39.3. Экспресс тест не показал, есть ли у меня коронавирус или нет. Врачи сказали, что я попадаю в зону риска и определили меня в палату. На следующий день мне сделали расширенный тест на коронавирус и рентген легких. Кашля у меня не было, но было затрудненное дыхание в легком внутри. Это со слов врача. На третий день в больнице мне начали колоть антибиотики. Плюс моя девушка передала список медикаментов, которых не хватает на всех. Поэтому приходится ждать, когда доставят нужные препараты. В понедельник на этой неделе у меня взяли еще 2 теста, первый опять ничего не мог показать.

Когда наконец-то пришел результат очередного теста, показало, что я был заражен. Но пока мы ждали ответов, мой организм сам поборол вирус! Сейчас лечение направлено на пневмонию. Теперь мне остается ждать, когда пройдет период и я перестану быть носителем и смогу вернуться домой. Хочу сказать отдельные слова благодарности врачам, медсестрам и всему персоналу, которые каждый день борются за наши жизни. У них тоже есть близкие и семьи. Но они, не жалея себя, делают все, чтобы уберечь нас от этого. У них мало защитных костюмов, катастрофически не хватает масок и медикаментов. Пожалуйста! Отнеситесь к этому серьезно!!! Несмотря на усталость врачей, здесь не хамят, не поднимают голос, всегда приветливо относятся, желают всегда скорейшего выздоровления. Спасибо вам большое за все! Пожалуйста, мойте чаще руки, обрабатывайте антисептиком руки, вещи, предметы, которых вы касаетесь. Не ленитесь, вы можете спасти себя и своих близких, уберечь их от всего этого. Будьте здоровы!" - написал спортсмен.

Отметим, что уроженец Донецка на родине выступал за «Азовмаш» и БК «Киев», а в 2015 году уехал за границу. В карьере 27-летнего баскетболиста значатся такие клубы, как «Питешти» (Румыния), «Кемпер» (Франция), «Пиено Жвайгждес» (Литва) и «Гипускоа» (Испания). За «Фуэнлабраду» Бобров выступает с 2019 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший соперник Владимира Кличко американец Деррик Джефферсон заразился коронавирусом и находится в критическом состоянии.

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