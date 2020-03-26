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Бывший соперник Владимира Кличко заболел коронавирусом и находится в критическом состоянии (видео)
52-летний бывший боксер-супертяжеловес Деррик Джефферсон (28 побед, 21 из них — нокаутом, 4 поражения, 1 ничья) заразился коронавирусом и находится в критическом состоянии.
Как сообщил в интервью журналу The Ring сын спортсмена, после того, как у Деррика было диагностировано опасное заболевание, его немедленно госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи пока никаких прогнозов не дают.
Отметим, что Джефферсон начал профессиональную карьеру в 1995-м и не проигрывал в 25 поединках подряд на протяжении четырех лет. В 2001-м американец получил право драться за титул WBO против украинца Владимира Кличко (к слову, 25 марта отпраздновавшего свой 44-й день рождения), но был нокаутирован уже во втором раунде.
После этого шансов стать чемпионом мира до завершения карьеры в 2005-м у американца больше не было.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что от коронавируса умер экс-президент мадридского «Реала» Лоренцо Санс.
Фото Getty Images
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