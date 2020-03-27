Происшествия

В Украину из Турции ввезли крупную партию поддельных тестов на коронавирус (фото)

В Украину, где ученые разработали и уже выпустили небольшую партию тестов для определения коронавируса, контрабандисты завезли из Турции крупную партию фальшивых экспресс-тестов и некачественных препаратов для онкобольных людей.

«Препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты делки доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля, скрывая продукцию в контейнерах с одеждой. Такая транспортировка, в частности, не позволяла соблюдать температурный режим, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья украинцев», — сообщают в СБУ.

В украинской спецслужбе также сообщили, что контрабандные препараты и экспресс-тесты продавались через интернет или лично покупателям. Сама продукция хранилась в подвальном помещении в одном из зданий Киева.

«Во время следственных действий по месту хранения контрабандного товара правоохранители изъяли лекарства и тесты почти на миллион гривен», — отметили в СБУ и добавили, что сейчас правоохранители устанавливают причастных к контрабанде.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 23 марта в аэропорт «Борисполь» прибыл самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 из китайского Гуанчжоу, который доставил в страну партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

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