В Украине наладили выпуск тест-систем, способных выявить коронавирус даже без симптомов болезни

Здоровье и медицина

В Инститите молекулярной биологии и генетики Национальной Академии наук Украины начали выпускать тест-системы для выявления коронавирусной инфекции, разработанные его ученими. Сотрудница этого института Елена Пивень отмечает, что эти системы «дают точный ответ на вопрос — инфицирован пациент или нет, даже если у него еще не обнаружены симптомы болезни. Этого не сможет обеспечить экспресс-тест на выявление антител».

Институт уже выпустил и передал Миздраву Украины порядка 600 тест-систем. Их отправили в Житомирскую область. Об этом заявил «ФАКТАМ» по телефону заместитель директора Инститита молекулярной биологии и генетики доктор биологических наук, профессор Сергей Дзядевич.

— Эту партию тест-систем мы изготовили за средства института, — рассказал «ФАКТАМ» Сергей Викторович. — Утром, 24 марта, институт получил из госбюджета небольшую сумму на производство этой очень нужной сейчас продукции.

— Если государство обеспечит институт финансированием в достаточном объеме, то сколько тест-систем сможете выпускать за сутки?

— Затрудняюсь ответить. Понимаете, дело не только в деньгах и наших возможностях — многое зависит от бесперебойных поставок импортных материалов для выпуска тест-систем. Как быстро их удастся закупить и доставить в Украину — это вопрос. Пока что работаем на том запасе материалов, который у нас имеется. Его хватит на некоторое время, но не на долго.

— Какая себестоимость тест-систем?

— Точную цифру назвать не могу. Знаю, что все необходимые данные по себестоимости и другим вопросам переданы в Кабинет министров Украины.

— Среди пользователей сети вызвало широкий резонанс сообщение, что в разгар пандемии коронавируса сотрудников вашего института отправили в отпуск за свой счет. Так же поступили и с группой, занимающейся тестами для диагностирования коронавирусной инфекции?

— У нас в институте все продолжают работать. Поясню ситуацию: вначале каждого года во всех учреждениях Национальной академии наук Украины, в том числе в нашем институте, возникают проблемы с финансированием. Поэтому в этот период просим сотрудников по возможности писать заявления на неоплачиваемый отпуск. Зачастую, в последствии находим возможности компенсировать им финансовые потери. На этот раз наши сотрудники пошли в отпуска на неделю — начиная с 23 марта. Но все это формально. На самом деле, они продолжают работать. Повторюсь, это, к сожалению, типичная ситуация. К коронавирусу она не имеет ни малейшего отношения.



Напомним, что в ночь на понедельник, 23 марта, в аэропорт «Борисполь» прибыл самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 из китайского Гуанчжоу, доставивший партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Также ранее сообщалось, что вскоре киевляне прямо на дому смогут быстро узнать свой диагноз, подтвердив или исключив наличие коронавируса по анализу крови и слюны.

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