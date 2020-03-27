Украинцам продлили разрешения на проживание в Италии

Украина

В Италии, где зафиксировано наиболее количество заболеваний коронавирусом среди европейских стран, до 15 июня продлили действие всех разрешений и видов на жительство иностранцев, срок которых истекает во время карантина.

«Владельцам разрешительных документов различного типа (вид на жительство, разрешение на обучение, разрешение на работу, разрешение на брак, разрешение на воссоединение семьи и так далее) предоставляется достаточно времени на их восстановление (продление) после завершения карантина и снятия ограничительных мер», — сообщают в посольстве Украины в Италии.

В частности, в МВД Италии отмечают, что превышение разрешенного срока пребывания иностранцев, которое связано с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), не влияет на правовой статус их пребывания в стране.

«В то же время, итальянскими компетентными органами подчеркивается неизменность обязательства таких иностранных граждан покинуть территорию Италии безотлагательно после преодоления соответствующих форс-мажорных обстоятельств», — добавили в посольстве.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Польше иностранцам, которые хотят продлить сроки действия виз или временных разрешений на проживание в условиях карантина, следует отправлять документы лишь по почте рекомендованным письмом, и лишь во время легального пребывания на территории страны.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter