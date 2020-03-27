Наука и технологии

Острая нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких в Италии, США и других станах, где коронавирусной инфекцией заболели многие тысячи людей, подтолкнула украинских разработчиков создать приспособление (оно называется коннектор), которое позволяет подключать к таким аппаратам не по одному, а одновременно по два пациента. Тем самым спасать жизни вдвое большего количества людей.

Коннектор — это изделие из пластика, по форме напоминающее латинскую букву «Y», Компания MAWI начала их поставки в американские клиники, там они уже использованы в деле. Теперь отправляет также в Италию и ряд других стран.

— Печатаем коннекторы на 3D-принтерах, около 100 штук в день, и отправляем зарубежным клиникам, которые в них нуждаются, — рассказал «ФАКТАМ» по телефону представитель компании Андрей Клименко из Киева. - Причем некоторые больницы за границей получают их бесплатно.

— Сколько стоит одно изделие?

— Десять долларов. Украинские клиники обеспечим ими бесплатно. На сегодняшний день мы передали свои изделия двум лечебным учреждениям Киева. Важно, что коннекторы успешно прошли испытания в одной из них.

Андрей Клименко рассказал, что в проекте по созданию коннектора были задействованы пять человек (снимок со страницы Андрея Клименко в Facebook)

Испытания проводилось под руководством президента Ассоциации анестезиологов Украины, главного специалиста Минздрава профессора Сергея Дуброва.

— Вначале мы опробовали коннектор без участия пациентов, и только после этого задействовали людей, — рассказал «ФАКТАМ» по телефону профессор Сергей Дубров. - В ходе испытаний на добровольцах мы контролировали содержание газов и гемоглобина в их крови (как артериальной, так и венозной). Результаты оказались даже лучше, чем обычно бывает, когда к аппарату искусственной вентиляции легких подключен один человек, а не двое. Чем объяснить данный феномен, сказать затрудняюсь.

Сергей Дубров: «Коннекторы – это не панацея. Однако они понадобятся в критических ситуациях, подобных тем, в которых сейчас оказались клиники Италии, где многих больных не удается спасти из-за того, что не хватает аппаратов ИВЛ

— И все же есть какие-либо ограничения при использовании этих аппаратов одновременно для двоих пациентов?

— Да. По своим антропологическим данным (рост, вес) оба больных должны быть примерно одинаковыми. Кроме того, при использовании следует подавать больший, чем обычно, объем воздуха, ведь его должно хватить двоим.

Нужно понимать, что коннекторы — это не панацея. Однако они понадобятся в критических ситуациях, подобных тем, в которых сейчас оказались больницы в Италии, где многих заболевших не удается спасти из-за нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких. Дай Бог, чтобы в Украине до подобно не дошло.

Сейчас в нашей стране порядка 3,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких. Пока что задействовано лишь несколько из них. Поставка новых таких аппаратов высокого технического уровня возможна не ранее чем, через несколько месяцев. Так что возможность использовать коннекторы при резком ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией может нас выручить. Важно, что если в том или ином лечебном заведении страны возникнет необходимость в таких приспособлениях, то их можно доставить туда в считаные часы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом. Устройство сконструировано по типу дыхательных аппаратов, которыми пользовались летчики бомбардировочной авиации времен Второй мировой войны для полетов на больших высотах.

Напомним, что, по данным на 10:00 27 марта, в Украине подтверждены 218 случаев COVID-19. Зафиксированы пять случаев с летальным исходом и четыре случая выздоровления пациентов.

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