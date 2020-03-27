- 18:37 Внеочередное заседание Рады снова перенесли
- 18:27 Коронавирус может «заехать» в квартиру на коляске или самокате: как уберечься
- 18:18 На Днепропетровщине зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом
- 18:10 «Резервистов отправят бороться с распространением коронавируса»: в ВСУ развенчали очередной фейк
- 18:08 В метро Нью-Йорка вспыхнул пожар: есть жертвы
- 17:51 Ушел из жизни один из защитников Донецкого аэропорта
- 17:48 В Херсоне пьяный отец кормил шестерых детей гнилыми яблоками и хлебом из мусорного ведра
- 17:42 От лифта лучше отказаться: советы для жителей многоэтажек на время карантина
- 17:26 Отказались организовать видеосвязь: суд отложил заседание по изменению меры пресечения Антоненко
- 17:26 «Я вам много чего интересного расскажу»: Лукашенко отличился громким заявлением о коронавирусе
- 17:12 Популярное лекарство помогло "девушке Бонда" в борьбе с коронавирусом: почему парацетамол эффективен уже более 100 лет?
- 17:02 Трепак высказался о своей отставке
В метро Нью-Йорка вспыхнул пожар: есть жертвы (видео)
В результате пожара на станции метро Нью-Йорка погиб один человек. Еще 17 пассажиров пострадали, из них четверо — в тяжелом состоянии.
Как сообщает NBC, пожар произошел ночью в вагоне одного из поездов на станции 110th Street, что на территории Гарлема (в северной части боро Манхэттен). По предварительным данным погибший — 36-летний машинист.
В тушении огня приняли участие более ста пожарных.
Причины пожара выясняются. Не исключен намеренный поджог.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Одессе произошел крупный пожар в многоэтажке.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Я вам много чего интересного расскажу»: Лукашенко отличился громким заявлением о коронавирусе (видео)
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».