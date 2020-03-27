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В метро Нью-Йорка вспыхнул пожар: есть жертвы (видео)

18:08 27 марта 2020 203
Пожар в метро
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В результате пожара на станции метро Нью-Йорка погиб один человек. Еще 17 пассажиров пострадали, из них четверо — в тяжелом состоянии.

Как сообщает NBC, пожар произошел ночью в вагоне одного из поездов на станции 110th Street, что на территории Гарлема (в северной части боро Манхэттен). По предварительным данным погибший — 36-летний машинист.

В тушении огня приняли участие более ста пожарных.

Причины пожара выясняются. Не исключен намеренный поджог.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Одессе произошел крупный пожар в многоэтажке.

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