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По какому графику в Киеве в период карантина будет курсировать наземный транспорт
Киевская городская государственная администрация опубликовала расписание маршрутов наземного общественного транспорта, который с 23 марта перевозит пассажиров, работающих на объектах критической инфраструктуры. Изменено расписание движения транспорта в рабочие дни, также дополнительно создан график для выходных дней.
Такие транспортные линии действуют для медработников, спасателей, правоохранителей, работников продовольственных магазинов и аптек, а еще для персонала стратегических предприятий. Эти категории пассажиров смогут пользоваться общественным транспортом исключительно при наличии специального пропуска, удостоверения личности и защитных средств.
Автобусные маршруты:
№ 56-Д — «Проспект Палладина — станция метро «Лыбедская» (рабочие дни) (выходные дни);
№ 114 «Улица Милославская — ж/д вокзал «Центральный» (рабочие дни) (выходные дни);
№ 118 «Станция м. «Черниговская» — станция м. «Политехнический институт» (рабочие дни) (выходные дни);
№ 119 «Улица Касияна — Контрактовая площадь» (рабочие дни) (выходные дни);
№ 220 «Улица Тростянецкая — улица Медовая» (рабочие дни) (выходные дни);
№ 500 «Улица Северная — ж/д вокзал «Центральный» (рабочие дни) (выходные дни).
№ 99-Д «Станция метро «Минская» — станция метро «Нивки» (рабочие дни) (выходные дни)
Троллейбусные маршруты:
№ 7 «Улица Чернобыльская — ст. м. «Площадь Льва Толстого» (рабочие дни) (выходные дни);
№ 16 «Улица Туполева — Майдан Незалежности» (рабочие дни) (выходные дни);
№ 30 «Улица Милославская — улица Кадетский гай» (рабочие дни) (выходные дни);
№ 91-Н «Улица Милославская — ж/д вокзал «Центральный» (рабочие дни) (выходные дни);
№ 92-Н «Проспект Свободы — аэропорт «Киев» им. И. Сикорского (рабочие дни) (выходные дни).
№ 25 «Проспект Свободы» — «Станция метро «Почайна» (рабочие дни) (выходные дни).
Трамвайные маршруты:
№ 1 «Михайловская Борщаговка — станция «Старовокзальная» (рабочие дни) (выходные дни);
№ 12 «Пуща-Водица — Контрактовая площадь» (расписание рабочих дней) (расписание выходных дней);
№ 14 «Проспект Отрадный — Контрактовая площадь» (рабочие дни) (выходные дни);
№ 16 «Станция метро „Героев Днепра“ — Контрактовая площадь» (рабочие дни) (выходные дни);
№ 22 «Бульвар Перова — завод ЖБК» (рабочие дни) (выходные дни);
№ 28-Д «Проспект Ватутина — станция метро «Позняки» (рабочие дни) (выходные дни).
Чтобы обеспечить своих работников спецбилетами, руководители предприятий должны обратиться к уполномоченным профильным департаментам или управлениям горгосадминистрации, в райгосадминистрации по месту нахождения предприятий.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве на период карантина запустили дополнительный транспорт.
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