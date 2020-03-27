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Прокуратура открыла дело из-за массового заражения коронавирусом людей в Ровенской области
Прокуратурой Ровенской области, где
В прокуратуре расследуют нарушения на территории села Тынное Сарненского района, где в результате массовых мероприятий COVID-19 заразились 9 человек. Одна женщина умерла.
В ведомстве напомнили, что за нарушение правил карантина предусмотрена административная и уголовная ответственность. Минимальный вид наказания — штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен. Максимальный — лишение свободы на срок до восьми лет.
Напомним, по состоянию на утро 27 марта в Украине было 218 зараженных коронавирусом.
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