Прокуратура открыла дело из-за массового заражения коронавирусом людей в Ровенской области

Украина

Прокуратурой Ровенской области, где 27.03.2020 официально подтвердили 9 случаев заболевания коронавирусом, открыла уголовное производство за нарушение требований карантина, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний.

В прокуратуре расследуют нарушения на территории села Тынное Сарненского района, где в результате массовых мероприятий COVID-19 заразились 9 человек. Одна женщина умерла.

В ведомстве напомнили, что за нарушение правил карантина предусмотрена административная и уголовная ответственность. Минимальный вид наказания — штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен. Максимальный — лишение свободы на срок до восьми лет.

Напомним, по состоянию на утро 27 марта в Украине было 218 зараженных коронавирусом.

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