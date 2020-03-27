Слабость и полная потеря вкуса: инфицированная коронавирусом украинка назвала симптомы болезни

Украина

Коронавирусная инфекция, характерными признаками которой называют одышку и сухой кашель, может характеризоваться и другими, нетипичными симптомами — отсутствием температуры, слабостью и полной потерей вкуса.

Больная COVID-19 украинка Яна Будюк, проживающая в австрийской Вене, называет себя «вирусоносителем». ТСН она рассказала, где заразилась и как почувствовала начало болезни.

Женщина подозревает, что подхватила вирус в самолете, когда путешествовала в Португалию.

Но первые симптомы появились приблизительно через неделю.

«Симптомы были нетипичные — это очень большая слабость, отсутствие температуры, полностью потеря вкуса. Можно подумать, что это сезонная простуда. Мы так и думали, что заболели, когда с одного термального бассейна бегали в другой», — рассказала украинка.

В больнице медики не сразу определили у женщины и ее сына коронавирус. Наличие болезни показал только тест.

Семья пошла на самоизоляцию на 14 дней. Врач, приехавший домой, проверил состояние здоровья всех членов семьи и выдал карантинные письма. Больная лечится антибиотиками. Каждый день семья заполняет анкету, в которой нужно ответить на вопрос о состоянии здоровья.

Напомним, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине коронавирусом заражено 218 человек, в том числе 5 смертельных случаев. От COVID-19 за рубежом умерло уже 5 наших соотечественников.

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