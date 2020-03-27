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В Ровенской области сразу 9 случаев заражения коронавирусом, умерла женщина
В Ровенской области официально подтвердили сразу девять случаев заражения коронавирусом, одна из зараженных пациенток уже скончалась. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Коваль. Напомним, на Буковине объявили о трех новых случаях излечения от коронавируса.
Все инфицированные являются жителями Сарненского района.
По словам главы исполнительной власти региона, исследования биоматериалов пациентов провел Ровенский областной лабораторный центр ПЦР-методом.
«Сейчас больные изолированы. Состояние стабильное. Проводятся все необходимые медицинские процедуры», — отметил Коваль.
Всего по состоянию на 10:00 28 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 218 граждан Украины, скончались пять человек.
Напомним, в сети рассказали шокирующие подробности похорон умершего от коронавируса жителя Тернопольщины.
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