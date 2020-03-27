В Ровенской области сразу 9 случаев заражения коронавирусом, умерла женщина

Украина

В Ровенской области официально подтвердили сразу девять случаев заражения коронавирусом, одна из зараженных пациенток уже скончалась. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Коваль. Напомним, на Буковине объявили о трех новых случаях излечения от коронавируса.

Все инфицированные являются жителями Сарненского района.

По словам главы исполнительной власти региона, исследования биоматериалов пациентов провел Ровенский областной лабораторный центр ПЦР-методом.

«Сейчас больные изолированы. Состояние стабильное. Проводятся все необходимые медицинские процедуры», — отметил Коваль.

Всего по состоянию на 10:00 28 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 218 граждан Украины, скончались пять человек.

Напомним, в сети рассказали шокирующие подробности похорон умершего от коронавируса жителя Тернопольщины.

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