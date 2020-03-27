Страстный поцелуй и шокирующие признания: яркие моменты четвертого эфира «Холостяка-10»

Шоу-бизнес

На канале СТБ вышел четвертый выпуск десятого сезона романтического реалити «Холостяк». Чувства и эмоции между участницами и главным героем все больше накаляются. На этот раз Макс Михайлюк пригласил девушек в Таиланд.

- Моя первая любовь была в Одессе, когда мне было 18 лет, — вспоминал Макс. — Это было самое настоящее чувство. Потом я улетел в Канаду, но планы были серьезные — хотел привезти ее, жениться. Но, когда я уже получил стабильную работу, она сказала, что не может больше меня ждать. Мы расстались. Но я помню, что такое любовь — это замечательное чувство, которое я хочу испытать вновь.

Девушки в Таиланде поселились на роскошной вилле. Первой получила приглашение на индивидуальное свидание Кристина.

- Я хочу романтическое свидание, обниматься, держаться за руки, — сказала девушка.

- Это мое первое свидание в Таиланде, — заметил Макс, приехав за Кристиной на авто.

- Мне кажется, Кристина нравится Холостяку, — сказала Даша, когда девушка уехала на свидание.

Перед романтическим вечером, который запланировал Холостяк для своей спутницы, он решит сделать для нее особенный подарок. Вместе с Кристиной Макс отправился на ювелирную фабрику. Среди изобилия украшений пара выбрала то, которое подошло участнице больше всего.

- Я равнодушна к бриллиантам и изумрудам, — сказала Кристина. — Мы жили очень скромно.

Макс купил Кристине жемчужные ожерелье и браслет.

- Мне никогда не делали такие дорогие подарки, — призналась девушка.

Правда, прежде чем приобрести ювелирное изделие, паре предстояло ответить на личные вопросы друг о друге. Благодаря этому они смогли получить скидку на выбранное украшение и понять, насколько схожи их ценности и интересы.

- Мы узнали очень много друг о друге, — осталась довольна Кристина. — Я в восторге от подарка. Это было как в сказке.

На вилле собрались девушки, обсуждая, у кого больше шансов остаться на проекте. В это время принесли приглашение от Макса на групповое свидание для абсолютно разных по характеру и темпераменту участниц: Алины, Юли и Оли.

Повод для встречи был особенным — день рождения друга Холостяка.

- Мне кажется, на этом свидании розу не получит Оля, — предположила Даша.

- А я к встрече с Максом совершенно готова, — отметила Юля. — У меня есть мои женские штучки.

Свидание Макса и Кристины продолжилось романтическим ужином.

- Ты любил когда-то? — спросила Кристина.

- Да, — признался Макс. — Я с теплотой вспоминаю те моменты.

- Ты — счастливчик! — заключила девушка и неожиданно спросила, часто ли врет Холостяк.

- Нет, мне это совершенно претит, — сказал Макс. — И я не хочу, чтобы девушка меня обманывала. У меня были подобные отношения. А ты любила?

- Для меня это неприятная тема, — ответила Кристина. — Наши отношения длились пять лет, а потом предал меня. И женился на другой. Но внутри я простила его, нет злости и обиды.

- Мне кажется, ты — настоящая, — признал Макс, отдавая девушке розу.

После ужина пара решила поплавать в бассейне. Кристина не взяла с собой купальник и ей пришлось остаться в нижнем белье.

- Ты очень красивая, — сказал Макс, увлекая девушку в бассейн и жарко ее целуя.

Макс и Кристина

- Мне этого захотелось, и мы не стали сдерживать друг друга, — не скрывал Макс.

Девушки расстроились, когда Кристина вернулась на виллу с розой, сразу заметив ее новые украшения.

- Поцелуй был? — строго спросили они.

- Нет, — загадочно ответила Кристина. — Было гораздо больше…

- Я бы даже не хотела знать правду, — призналась Наташа.

Оля, Юля и Алина отправились на тройное свидание.

- Мой друг — коренной таец, — сообщил девушкам Макс по дороге к имениннику.

Оказалось, что именинник — слоненок, которому исполнилось три года.

Узнав, что это слон, девушки растерялись. Макс подарил имениннику огромный синий шар.

- Ничего романтического в этом свидании не было! — возмущалась Юля. — Особенно, когда нам пришлось убирать за слоном!

Макс и девушки надели резиновые сапоги и взяли в руки грабли.

- Я была очень зла, — вспоминала Юля. — А вот Алине все нравилось!

Алина, Юля и Оля

- Думаю, слон остался днем рождения больше доволен, чем мы, — заметила Оля.

Макс предложил продолжить вечер в ресторане. Первой на разговор Холостяк пригласил Олю.

- Ты сегодня была немного отстраненной, — заметил Макс. — Я даже переживал.

Оля откровенно рассказала о кличках, которые получили все девушки на проекте.

— Меня называют «депутат»,— сказала Оля. — Из-за того, что я работала в Верховной Раде.

Макс решил, что Оля была с ним не очень откровенной, заверяя, что ей понравилось свидание.

- Для меня было очень неожиданно, что мы едем на день рождения к другу и это, оказывается, слон! — призналась «ФАКТАМ» Оля. — Надо заметить, слон был просто замечательный. Маленький, безумно ласковый и дружелюбный. Я думаю, что мы подарили ему настоящее счастье. А что касается свидания, то я получила кайф. Правда, кайфанула бы больше, окажись мы с Максом только вдвоем. Но, несмотря на присутствие еще двух девушек, я была рада, что у меня есть возможность в очередной раз пообщаться с Максом. Надеюсь, наше индивидуальное свидание, которого я очень жду, будет намного жарче!

А вот Алина и правда была в восторге от дня, проведенного с Холостяком. В разговоре с Максом девушка вспомнила время, когда четыре месяца работала уборщицей в гостинице в Америке.

- Мне тоже было сложно начинать с нуля, но я рад, что в моей жизни была такая возможность, — поддержал ее Макс.

- Мне хочется узнавать его еще больше, — призналась Алина.

Третьей на разговор с Холостяком пошла Юля.

- Пообещай, что больше мы не будем убирать за слонами, — попросила Юля Макса. — Зато я с тобой пообщалась — и это очень важно.

Юля подарила Максу игрушечного хомячка.

- Мне хотелось получить розу, чтобы быть спокойной, — призналась после разговора Юля.

Но Макс не дал розу ни одной из них.

- Мне нужно время, чтобы подумать, — признался Макс.

Девушки на вилле обсуждали прошедшее тройное свидание.

- Я бы не хотела на такое попасть, — сказала Даша.

- Вот у меня было идеальное свидание, — радовалась Кристина.

Наташа, Оля, Кристина и Аня

Холостяк приехал на виллу к девушкам, предложив всем участницам совершить один из традиционных тайских обрядов — обретение свободы. Чтобы освободиться, тайцы сжигают вещи, которые ассоциируются у них с негативными мыслями и воспоминаниями, таким образом обретая легкость.

- Идея ритуала — избавление от негативных эмоций, связанных с нашим прошлым, — объяснил Макс. — Я считаю, что человек должен быть свободным в своих поступках и желаниях. Его прошлое не должно ограничивать эту свободу и как-то им управлять.

Макс рассказал историю о ссоре со своей девушкой, о которой ему напоминает белая футболка. Сжигая ее, он расставался с воспоминаниями.

Каждая из девушек взяла вещь, с которой хотела бы расстаться навсегда. Они принесли что-то связанное с их бывшими отношениями. Девушки жгли рубашки, серьги и дневники.

- Есть одна история, которую я никому не рассказывала, — сказала Кристина. — Я бы искренне хотела с этим попрощаться, но мне очень сложно принять это решение. Я сожгла ремень — символ домашнего насилия. В подростковом возрасте били меня, сестру и мою маму.

Девушка разрыдалась и Максим тут же подошел к Кристине, успокаивая ее.

Аня сожгла футболку, напоминавшую ей о парне, который ее избивал.

Настя расплакалась, выбрасывая старую сим-карту.

- Я попрощалась с прошлым, — призналась Холостяку Настя. — Моя любовь закончилась трагически — парень повесился на моих глазах. Это было при нашей ссоре. Четыре года я не могу пережить эту историю. Но не люблю, чтобы меня жалели. Правда, после обряда мне стало легче.

Макс предложил еще один обряд — каждая девушка могла выбрать себе ленту с надписью, символизирующей качество, которое хотела бы иметь. Сам Холостяк выбрал «мудрость».

- Мне было интересно, насколько девушки готовы говорить о своих недостатках, — сказал Макс.

- Нам сложно признать, что чего-то не хватает, — заметила Кристина.

Оля выбрала себе «женственность», Алина — «доброту», Аня — «скромность», Наташа — «честность», Настя — «хозяйственность», Дана — «сдержанность».

Завершил вечер обряд очищения — девушки вылили на себя по ведру холодной воды. После этого Холостяк объявил начало Церемонии роз.

- Немного было страшно, — призналась перед выходом Дана.

Каждая из участниц предстала перед Холостяком в традиционном тайском наряде.

Перед церемонией Макс пригласил на разговор Вику — девушка единственная, с кем он еще практически не общался.

Вика откровенно рассказала о своих прошлых отношениях.

- Мужчина предал меня, — призналась Вика. — Оказалось, что у него есть жена и ребенок. А я не хотела разрушать ничью семью!

- Разочарование — это плохо, — сказал Макс. — Но все равно стоит отдаваться чувству.

Холостяк остался доволен общением и подарил девушке розу.

Разговор с Наташей начался с подарка — девушка принесла Максу десерт тирамису, который приготовила сама.

- Это очень вкусно, — Холостяк с удовольствием поедал сладость. — Хотел спросить, почему на прошлой неделе ты поставила себе за «верность» семерку?

- Просто я не готова строить отношения, пока не почувствую любви, — ответила Наташа, огорчив этим Макса.

Девушка так и не получила от него розу. Как и Юля, которая с первого дня на проекте не сомневалась, что дойдет до финала.

- Мне нравится, что ты идешь во многом мне на встречу, — сказал Макс, обращаясь к Юле. — Но жизнь состоит не только из хороших моментов. Не уверен, что ты будешь всегда со мной рядом. Я не увидел в тебе надежности, как в партнере. Я отпускаю тебя.

- Думаю, мы просто разные, — сказала Юля, покидая проект.

Холостяк так и не дал розу Наташе, но пригласил ее на тройное свидание вместе с Даной и Дашей.

- Я не дал розу, но дал еще шанс — Наташа мне интересна, — признался Холостяк.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» участница шоу Даша рассказала, чем сразила Холостяка, что заставляет ее ревновать, и призналась в своих чувствах к Максу. А участница Наташа призналась, что однажды ей пришлось отсидеть сутки в полиции.

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